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Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Киеву
Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Киеву - 08.01.2025, ПРАЙМ
Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Киеву
Вашингтон намерен объявить "очень значительный" пакет военной помощи Киеву в рамках программы закупок новых вооружений. Об этом заявил высокопоставленный... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T21:38+0300
2025-01-08T21:38+0300
2025-01-08T22:30+0300
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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Вашингтон намерен объявить "очень значительный" пакет военной помощи Киеву в рамках программы закупок новых вооружений. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона. "Если все пойдет, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI (программа закупок США нового оружия для Украины — ред.), о котором будет заявлено", — сказал он журналистам в ходе брифинга. Комментируя отправку Украине вооружений, имеющихся на американских складах, представитель Пентагона признал, что ВСУ на сегодняшний день не получили от 10 до 20% объявленной Вашингтоном помощи. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, вашингтон, всу, поддержка украины, пентагон
Политика, США, ВАШИНГТОН, ВСУ, поддержка Украины, Пентагон
Пентагон анонсировал значительный пакет военной помощи Киеву
Пентагон: США объявят очень значительный пакет закупки нового оружия для Киева
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Вашингтон намерен объявить "очень значительный" пакет военной помощи Киеву в рамках программы закупок новых вооружений. Об этом заявил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Если все пойдет, как запланировано, то вы услышите об очень значительном объявлении очередного транша USAI (программа закупок США нового оружия для Украины — ред.), о котором будет заявлено", — сказал он журналистам в ходе брифинга.
Комментируя отправку Украине вооружений, имеющихся на американских складах, представитель Пентагона признал, что ВСУ на сегодняшний день не получили от 10 до 20% объявленной Вашингтоном помощи.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Названа сумма военной помощи Украине, оказанной Западом с начала СВО