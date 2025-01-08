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Торговля России и США в ноябре сократилась вдвое

Торговля России и США в ноябре сократилась вдвое - 08.01.2025, ПРАЙМ

Торговля России и США в ноябре сократилась вдвое

Россия и США в ноябре сократили двустороннюю торговлю вдвое за год, до 187 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T13:15+0300

2025-01-08T13:15+0300

2025-01-08T13:15+0300

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торговля

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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Россия и США в ноябре сократили двустороннюю торговлю вдвое за год, до 187 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, двусторонняя торговля в конце осени составила 186,6 миллиона долларов, что в 2,3 раза меньше показателя ноября прошлого года. Это стало вторым минимальным показателем за последние 30 лет – меньше было только в августе прошлого года (138,9 миллиона долларов). Российский экспорт в США сократился в 2,6 раза в годовом выражении, до 137,9 миллиона долларов. В то же время американские поставки товаров уменьшились в ноябре на 29%, до 49 миллионов долларов. А за первые одиннадцать месяцев прошлого года объем двусторонней торговли снизился до 3,4 миллиарда долларов с 4,8 миллиарда за аналогичный период 2023 года. При этом продажи российских товаров сократились в 1,5 раза и стали составлять 2,9 миллиарда долларов, а американских – на 9,4%, до 488,1 миллиона.

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россия, сша, торговля