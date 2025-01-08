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Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой

Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой - 08.01.2025, ПРАЙМ

Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T08:26+0300

2025-01-08T08:26+0300

2025-01-08T08:26+0300

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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений политика сделать соседнюю страну 51-м штатом. На изображении в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост, где канадская территория закрашена тем же цветом, что и США, на них имеется надпись черного цвета "Соединенные Штаты". При этом расположенная к югу от США Мексика отмечена другим цветом, видна лишь ее северная часть. Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада находится в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил в понедельник о намерении уйти в отставку. Это произошло на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.

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дональд трамп, сша, канада, джастин трюдо