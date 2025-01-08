https://1prime.ru/20250108/tramp-854072427.html
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой - 08.01.2025, ПРАЙМ
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T08:26+0300
2025-01-08T08:26+0300
2025-01-08T08:26+0300
выборы в сша
дональд трамп
сша
канада
джастин трюдо
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_811ca3f8cab72930c3ef6d26ccf0ace4.jpg
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений политика сделать соседнюю страну 51-м штатом. На изображении в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост, где канадская территория закрашена тем же цветом, что и США, на них имеется надпись черного цвета "Соединенные Штаты". При этом расположенная к югу от США Мексика отмечена другим цветом, видна лишь ее северная часть. Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада находится в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил в понедельник о намерении уйти в отставку. Это произошло на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
https://1prime.ru/20250107/tryudo-854071012.html
сша
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/10/850151949_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2fc8b7a6116e08677311634dffdc76a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, канада, джастин трюдо
Выборы в США, Дональд Трамп, США, КАНАДА, Джастин Трюдо
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой
Трамп на фоне своих скандальных заявлений опубликовал карту с присоединенной Канадой
ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений политика сделать соседнюю страну 51-м штатом.
На изображении в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост, где канадская территория закрашена тем же цветом, что и США, на них имеется надпись черного цвета "Соединенные Штаты". При этом расположенная к югу от США Мексика отмечена другим цветом, видна лишь ее северная часть.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада находится в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил в понедельник о намерении уйти в отставку. Это произошло на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
Трюдо ответил на предложение Трампа о включении Канады в состав США