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Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой - 08.01.2025, ПРАЙМ
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой
Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T08:26+0300
2025-01-08T08:26+0300
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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений политика сделать соседнюю страну 51-м штатом. На изображении в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост, где канадская территория закрашена тем же цветом, что и США, на них имеется надпись черного цвета "Соединенные Штаты". При этом расположенная к югу от США Мексика отмечена другим цветом, видна лишь ее северная часть. Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада находится в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил в понедельник о намерении уйти в отставку. Это произошло на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
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дональд трамп, сша, канада, джастин трюдо
Выборы в США, Дональд Трамп, США, КАНАДА, Джастин Трюдо
08:26 08.01.2025
 
Трамп опубликовал карту с присоединенной к США Канадой

Трамп на фоне своих скандальных заявлений опубликовал карту с присоединенной Канадой

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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ВАШИНГТОН, 8 янв - ПРАЙМ. Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту США с присоединенной к ним Канадой. Это произошло на фоне скандальных предложений политика сделать соседнюю страну 51-м штатом.
На изображении в принадлежащей ему соцсети Truth Social Трамп опубликовал пост, где канадская территория закрашена тем же цветом, что и США, на них имеется надпись черного цвета "Соединенные Штаты". При этом расположенная к югу от США Мексика отмечена другим цветом, видна лишь ее северная часть.
Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что "чёрта с два" его страна станет частью Соединенных Штатов. При этом Канада находится в политическом кризисе, в результате которого Трюдо объявил в понедельник о намерении уйти в отставку. Это произошло на фоне усиливающегося внутрипартийного давления в возглавляемой им Либеральной партии.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
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Вчера, 22:52
 
Выборы в СШАДональд ТрампСШАКАНАДАДжастин Трюдо
 
 
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