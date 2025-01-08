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СМИ: Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США - 08.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США
СМИ: Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США - 08.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США
Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт,... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T15:10+0300
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экономика
сша
дональд трамп
тарифы
экономика сша
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на (импорт со стороны - ред.) союзников и противников", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на четырех осведомленных людей. По словам собеседников телеканала, Трамп расположен к применению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае объявления чрезвычайного экономического положения в США позволит главе государства лично контролировать импорт. Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов. Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.
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сша, дональд трамп, тарифы, экономика сша
Экономика, США, Дональд Трамп, тарифы, экономика США
15:10 08.01.2025
 
СМИ: Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение в США

CNN: Трамп может объявить чрезвычайное экономическое положение для ввода тарифов

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald TrumpДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Donald Trump
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Избранный президент США Дональд Трамп после своей инаугурации может объявить в стране чрезвычайное экономическое положение, чтобы ввести тарифы на импорт, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Избранный президент Дональд Трамп рассматривает возможность объявления национального чрезвычайного экономического положения, чтобы обеспечить юридическое обоснование для введения большого количества универсальных тарифов на (импорт со стороны - ред.) союзников и противников", - говорится на сайте телеканала со ссылкой на четырех осведомленных людей.
По словам собеседников телеканала, Трамп расположен к применению закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), который в случае объявления чрезвычайного экономического положения в США позволит главе государства лично контролировать импорт.
Трамп после инаугурации 20 января станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
Повышение пошлин на импорт продукции из Китая и других стран – одна из самых частых тем в выступлениях Трампа. Согласно его последним заявлениям, он планирует ввести дополнительные тарифы на импорт китайских товаров в 10%, при этом ранее он говорил о возможности введения пошлин в 60-100%. На импорт из остальных стран избранный президент США грозился ввести пошлины в 10% на все товары. При этом позже Трамп пообещал отдельные импортные пошлины в 25% для Мексики и Канады.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
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ЭкономикаСШАДональд Трамптарифыэкономика США
 
 
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