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США оценили решение Киева остановить транзит газа из России в Европу - 08.01.2025, ПРАЙМ
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США оценили решение Киева остановить транзит газа из России в Европу
США оценили решение Киева остановить транзит газа из России в Европу - 08.01.2025, ПРАЙМ
США оценили решение Киева остановить транзит газа из России в Европу
Вашингтон поддерживает решение Киева остановить транзит газа из России через территорию Украины и считает этот шаг "значительным ударом" по экономическим... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T23:23+0300
2025-01-08T23:24+0300
политика
сша
европа
джон кирби
транзит газа через украину
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ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. Вашингтон поддерживает решение Киева остановить транзит газа из России через территорию Украины и считает этот шаг "значительным ударом" по экономическим возможностям Москвы. Об этом заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через ее территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать (СВО — ред.) против Украины и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа", – сказал он журналистам. По словам Кирби, решение Киева соответствует многолетней двухпартийной политике Вашингтона, направленной на снижение зависимости Европы от российского газа, который "неоднократно использовался как инструмент давления". Он также отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с США Европа значительно диверсифицировала поставки своих энергоресурсов. На сегодняшний день около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается США и Вашингтон продолжает работать с ЕС над увеличением этих объемов, добавил представитель Белого дома. Кроме того, он подчеркнул, что усилия США и их союзников изменили энергетическую карту Европы, снизив ее "уязвимость" перед российским влиянием.
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сша, европа, джон кирби, транзит газа через украину
Политика, США, ЕВРОПА, Джон Кирби, транзит газа через Украину
23:23 08.01.2025 (обновлено: 23:24 08.01.2025)
 
США оценили решение Киева остановить транзит газа из России в Европу

Белый дом: США приветствуют решение Киева остановить транзит газа из России

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкГИС "Суджа"
ГИС Суджа - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Григорий Василенко
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ВАШИНГТОН, 8 янв – ПРАЙМ. Вашингтон поддерживает решение Киева остановить транзит газа из России через территорию Украины и считает этот шаг "значительным ударом" по экономическим возможностям Москвы. Об этом заявил в среду представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"В первый день нового года Украина прекратила все поставки газа в Европу, проходившие через ее территорию. Это решение... сократит возможности России финансировать (СВО — ред.) против Украины и лишит Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от продажи газа", – сказал он журналистам.
По словам Кирби, решение Киева соответствует многолетней двухпартийной политике Вашингтона, направленной на снижение зависимости Европы от российского газа, который "неоднократно использовался как инструмент давления".
Он также отметил, что благодаря тесному сотрудничеству с США Европа значительно диверсифицировала поставки своих энергоресурсов. На сегодняшний день около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается США и Вашингтон продолжает работать с ЕС над увеличением этих объемов, добавил представитель Белого дома.
Кроме того, он подчеркнул, что усилия США и их союзников изменили энергетическую карту Европы, снизив ее "уязвимость" перед российским влиянием.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
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ПолитикаСШАЕВРОПАДжон Кирбитранзит газа через Украину
 
 
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