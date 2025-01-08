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Ушедший год стал рекордным по числу турпоездок по России - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Ушедший год стал рекордным по числу турпоездок по России
Ушедший год стал рекордным по числу турпоездок по России - 08.01.2025, ПРАЙМ
Ушедший год стал рекордным по числу турпоездок по России
Россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года совершили по России почти 80 миллионов туристических поездок за 11 месяцев – с января по ноябрь, по итогам... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T10:20+0300
2025-01-08T10:20+0300
туризм
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года совершили по России почти 80 миллионов туристических поездок за 11 месяцев – с января по ноябрь, по итогам года ожидается рекорд - около 92 миллионов поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата. В сообщении уточнили, что по данным Росстата, в прошлом году по России число турпоездок составило 79,2 миллиона. Увеличивается и поток путешественников из-за рубежа. "Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморье – на 112%. Значительная часть из них – путешественники из Китая", - сообщили в аппарате. По абсолютным показателям традиционно лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край, говорится в сообщении. "В 2024 году мы отмечаем две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где мы наблюдаем увеличение турпоездок более чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов. Мы будем и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны", - сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого привели в сообщении. Отмечается, что растущая популярность внутреннего туризма также стимулирует развитие горнолыжных курортов по всей стране. Сейчас в России зимний сезон в самом разгаре. Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, Тверской области и в Хабаровском крае. "Также в этом году ожидается открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии, кроме этого происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Например, в рамках программы льготного кредитования модернизируются семь горнолыжных курортов, а будут построены два новых: "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.
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туризм, дмитрий чернышенко
Туризм, Дмитрий Чернышенко
10:20 08.01.2025
 
Ушедший год стал рекордным по числу турпоездок по России

Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОстров Ольхон на озере Байкал
Остров Ольхон на озере Байкал - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россияне и иностранные гости за 11 месяцев 2024 года совершили по России почти 80 миллионов туристических поездок за 11 месяцев – с января по ноябрь, по итогам года ожидается рекорд - около 92 миллионов поездок, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За 11 месяцев 2024 года туристы совершили почти 80 миллионов поездок по стране, что показывает высокий интерес к путешествиям по России. Это почти на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. По прогнозу, по итогам прошлого года количество турпоездок составит около 92 миллионов и станет рекордным за всю историю статистических наблюдений данного показателя (за 23 года)", - сказал Чернышенко, слова которого привели в сообщении его аппарата.
В сообщении уточнили, что по данным Росстата, в прошлом году по России число турпоездок составило 79,2 миллиона. Увеличивается и поток путешественников из-за рубежа. "Особенно впечатляет динамика на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае число турпоездок иностранных гостей выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморье – на 112%. Значительная часть из них – путешественники из Китая", - сообщили в аппарате.
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По абсолютным показателям традиционно лидируют Москва (11,1 миллиона турпоездок), Краснодарский край (9,4 миллиона) и Санкт-Петербург (5,8 миллиона). В десятку регионов-лидеров также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область, Ставропольский край, говорится в сообщении.
"В 2024 году мы отмечаем две важные тенденции в развитии внутреннего туризма: во-первых, это рост новых туристических центров, особенно в Сибири, где мы наблюдаем увеличение турпоездок более чем на 16%. Во-вторых, это значительное усиление интереса к России со стороны иностранных туристов. Мы будем и дальше создавать привлекательные условия для путешествий, чтобы как можно больше людей открывали для себя красоту и разнообразие нашей страны", - сказал министр экономического развития Максим Решетников, слова которого привели в сообщении.
Отмечается, что растущая популярность внутреннего туризма также стимулирует развитие горнолыжных курортов по всей стране. Сейчас в России зимний сезон в самом разгаре. Открылись новые трассы и подъемники в Пермском крае, Самарской области, Тверской области и в Хабаровском крае. "Также в этом году ожидается открытие курорта "Мамисон" в Северной Осетии, кроме этого происходит расширение и реконструкция существующих курортов. Например, в рамках программы льготного кредитования модернизируются семь горнолыжных курортов, а будут построены два новых: "Три вулкана" на Камчатке и "Рай-Из" в Ямало-Ненецком автономном округе", - говорится в сообщении.
 
ТуризмДмитрий Чернышенко
 
 
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