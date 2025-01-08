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Россия сократила поставки удобрений в США почти на четверть - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Россия сократила поставки удобрений в США почти на четверть
Россия сократила поставки удобрений в США почти на четверть - 08.01.2025, ПРАЙМ
Россия сократила поставки удобрений в США почти на четверть
Россия в январе-ноябре прошлого года сократила поставки удобрений в США почти на четверть, до минимальных за четыре года 989 миллионов долларов, следует из... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T18:42+0300
2025-01-08T18:42+0300
экономика
россия
сша
поставка удобрений
удобрения
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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила поставки удобрений в США почти на четверть, до минимальных за четыре года 989 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за эти одиннадцать месяцев этого года Россия экспортировала удобрений на 989,2 миллиона долларов (1,3 миллиарда за тот же период годом ранее). Последний раз меньше поставки были в коронавирусный 2020 год. США уменьшили закупки азотных удобрений на 27% - до 567,7 миллиона долларов, а смешанных – в 14 раз, до 8,9 миллиона. В то же время спрос на фосфорные удобрения остался неизменным – 50,7 миллиона долларов, а на калийные, наоборот, вырос – на 15%, до 361,9 миллиона долларов. По итогам отчетного периода Россия была вторым основным поставщиком удобрений в США. Лидерство за собой сохранила Канада с 3,45 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия, которая экспортировала в США этой продукции на 682,3 миллиона долларов. В пятёрку также вошли Катар (317,3 миллиона долларов) и Израиль (299,1 миллиона).
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россия, сша, поставка удобрений, удобрения
Экономика, РОССИЯ, США, поставка удобрений, удобрения
18:42 08.01.2025
 
Россия сократила поставки удобрений в США почти на четверть

Россия в январе-ноябре сократила поставки удобрений в США почти на четверть

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Россия в январе-ноябре прошлого года сократила поставки удобрений в США почти на четверть, до минимальных за четыре года 989 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за эти одиннадцать месяцев этого года Россия экспортировала удобрений на 989,2 миллиона долларов (1,3 миллиарда за тот же период годом ранее). Последний раз меньше поставки были в коронавирусный 2020 год.
США уменьшили закупки азотных удобрений на 27% - до 567,7 миллиона долларов, а смешанных – в 14 раз, до 8,9 миллиона. В то же время спрос на фосфорные удобрения остался неизменным – 50,7 миллиона долларов, а на калийные, наоборот, вырос – на 15%, до 361,9 миллиона долларов.
По итогам отчетного периода Россия была вторым основным поставщиком удобрений в США. Лидерство за собой сохранила Канада с 3,45 миллиарда долларов. Тройку лидеров замыкала Саудовская Аравия, которая экспортировала в США этой продукции на 682,3 миллиона долларов. В пятёрку также вошли Катар (317,3 миллиона долларов) и Израиль (299,1 миллиона).
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ЭкономикаРОССИЯСШАпоставка удобренийудобрения
 
 
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