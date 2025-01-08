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Юрист объяснила, кого нельзя уволить за отсутствие на работе - 08.01.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, кого нельзя уволить за отсутствие на работе
Юрист объяснила, кого нельзя уволить за отсутствие на работе - 08.01.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, кого нельзя уволить за отсутствие на работе
Трудовой кодекс позволяет уволить работника за прогул, если его не было на рабочем месте более четырех часов подряд. Если человек отсутствовал меньше или... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T02:02+0300
2025-01-08T02:02+0300
общество
анна иванова
bgp litigation
увольнение
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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Трудовой кодекс позволяет уволить работника за прогул, если его не было на рабочем месте более четырех часов подряд. Если человек отсутствовал меньше или отсутствие в течение рабочего дня суммарно превысило четыре часа, то все ограничится лишь замечанием или выговором. Об этом рассказала агентству "Прайм" Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.Наказать работника работодатель может только за отсутствие по неуважительной причине."Отменили электричку, стало плохо бабушке, у ребенка случилась аллергическая реакция – такие случаи, скорее всего, признают уважительным отсутствием, и дисциплинарное взыскание отменят", - объясняет юрист.При этом в случае непредвиденных обстоятельств работник должен не только сообщить, но и приложить подтверждающее свое отсутствие документы.Время отсутствия по личным делам по закону не оплачивается. Оно может быть вычтено из зарплаты.Если работодатель все же решил наказать сотрудника, то перед вынесением любого взыскания необходимо оценить предшествующее поведение работника и негативные последствия, которые наступили для компании из-за его отсутствия."Если сотрудник трудится несколько лет, не имеет замечаний и получает премии, то за разовое отсутствие суды могут отменить даже замечание", - говорит эксперт.Но в любом случае полдня отсутствия вряд ли признают основанием для увольнения, объяснила юрист.
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общество , анна иванова, bgp litigation, увольнение
Общество , Анна Иванова, BGP Litigation, увольнение
02:02 08.01.2025
 
Юрист объяснила, кого нельзя уволить за отсутствие на работе

Юрист Иванова: уволить работника за отсутствие по уважительной причине нельзя

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Работа форума
ПМЭФ-2023. Работа форума
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 8 янв – ПРАЙМ. Трудовой кодекс позволяет уволить работника за прогул, если его не было на рабочем месте более четырех часов подряд. Если человек отсутствовал меньше или отсутствие в течение рабочего дня суммарно превысило четыре часа, то все ограничится лишь замечанием или выговором. Об этом рассказала агентству "Прайм" Анна Иванова, партнер практики трудового права BGP Litigation.
Наказать работника работодатель может только за отсутствие по неуважительной причине.
"Отменили электричку, стало плохо бабушке, у ребенка случилась аллергическая реакция – такие случаи, скорее всего, признают уважительным отсутствием, и дисциплинарное взыскание отменят", - объясняет юрист.
При этом в случае непредвиденных обстоятельств работник должен не только сообщить, но и приложить подтверждающее свое отсутствие документы.
Время отсутствия по личным делам по закону не оплачивается. Оно может быть вычтено из зарплаты.
Если работодатель все же решил наказать сотрудника, то перед вынесением любого взыскания необходимо оценить предшествующее поведение работника и негативные последствия, которые наступили для компании из-за его отсутствия.
"Если сотрудник трудится несколько лет, не имеет замечаний и получает премии, то за разовое отсутствие суды могут отменить даже замечание", - говорит эксперт.
Но в любом случае полдня отсутствия вряд ли признают основанием для увольнения, объяснила юрист.
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