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Фицо рассказал о целях визита в Россию

Фицо рассказал о целях визита в Россию - 08.01.2025, ПРАЙМ

Фицо рассказал о целях визита в Россию

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что необходимость обеспечить газ для внутреннего потребления Словакии стала одной из причин его декабрьской... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T22:53+0300

2025-01-08T22:53+0300

2025-01-08T22:53+0300

политика

россия

словакия

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 8 янв - ПРАЙМ. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сообщил, что необходимость обеспечить газ для внутреннего потребления Словакии стала одной из причин его декабрьской поездки в Россию. "Остановка транзита газа через Украину и нанесение ущерба национальным и финансовым интересам Словакии были причиной моей поездки в Москву. Мне было необходимо как минимум обеспечить газ для внутренних нужд Словакии, это у нас обеспечено и даже без повышения цены на газ. Также я хотел получить ответ от российского партнера, готова ли РФ продолжать поставки газа для транзита через Украину и Словакию дальше на запад. Ответ был положительным", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook*. Фицо отметил, что "Россия всегда была надежным поставщиком" энергоресурсов. Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков информировал, что Путин 22 декабря принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который находился с рабочим визитом в Москве. Фицо заявлял, что его визит в Москву стал реакцией на слова Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через Украину. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад, поскольку республика получает за это порядка 500 миллионов евро в год в качестве сборов за транзит. Фицо ранее заявил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. Он также пригрозил Киеву прекращением поставок электроэнергии на Украину и сокращением поддержки украинских граждан, которые сейчас находятся в Словакии.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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россия, словакия, роберт фицо