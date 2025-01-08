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Интерес к годовым вкладам в конце года опустился до минимума с лета - 08.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Интерес к годовым вкладам в конце года опустился до минимума с лета
Интерес к годовым вкладам в конце года опустился до минимума с лета - 08.01.2025, ПРАЙМ
Интерес к годовым вкладам в конце года опустился до минимума с лета
Россияне в декабре прошлого года стали реже интересоваться вкладами на год - их доля в поисковых запросах снизилась до минимума с июня 2024-го; самыми... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T13:42+0300
2025-01-08T13:42+0300
экономика
банки
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россияне в декабре прошлого года стали реже интересоваться вкладами на год - их доля в поисковых запросах снизилась до минимума с июня 2024-го; самыми популярными в это время были краткосрочные депозиты на три месяца, говорится в исследовании сервиса "Банки.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости. "Отметим ... снижение интереса ко вкладам срочностью один год, доля которых в поиске снизилась в декабре на два процентных пункта, опустившись до 14% и показав минимальные значения с июня", - выяснили аналитики, проанализировав статистику использования фильтров поиска вкладов через сервис. Так, согласно исследованию, первое место по поисковым запросам сохранили вклады срочностью три месяца, доля которых в декабре выросла до 33%. Второе место удерживают вклады сроком в шесть месяцев, их доля стабилизировалась в районе 23-25%. Также вырос интерес ко вкладам сроком в месяц (19%) - на 3 процентных пункта выше, чем в октябре, эти вклады занимают третью строчку по популярности. Фокус на краткосрочных вкладах объясняется двумя факторами. "Первый - это возможность переоткрывать депозит после его окончания по более высокой ставке, так как в рамках цикла ужесточения денежно-кредитной политики банки параллельно с ростом ключевой ставки улучшали условия по вкладам. Плюс к этому, краткосрочные вклады позволяют иметь оперативный доступ к средствам – в случае если деньги с депозита понадобятся, при краткосрочном вкладе можно либо дождаться его окончания, либо досрочно закрыть с умеренными потерями", - пояснили исследователи. Также, по мнению аналитиков, в начале следующего года тенденция на спрос на краткосрочные вклады сохранится. Несмотря на то, что регулятор на заседании в декабре взял паузу, сохраняются риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в начале следующего года, что будут учитывать вкладчики при открытии депозитов. "При этом в первом-втором кварталах 2025 года, в случае роста вероятности перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, вкладчики могут переориентироваться на более долгосрочные депозиты, открытие которых позволит зафиксировать повышенную ставку на продолжительное время. В этом случае к середине года возможно восстановление спроса на вклады срочностью один год и более", - заключили аналитики.
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банки
Экономика, Банки
13:42 08.01.2025
 
Интерес к годовым вкладам в конце года опустился до минимума с лета

"Банки.ру": интерес к годовым вкладам в конце 2024 года опустился до минимума с лета

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Россияне в декабре прошлого года стали реже интересоваться вкладами на год - их доля в поисковых запросах снизилась до минимума с июня 2024-го; самыми популярными в это время были краткосрочные депозиты на три месяца, говорится в исследовании сервиса "Банки.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Отметим ... снижение интереса ко вкладам срочностью один год, доля которых в поиске снизилась в декабре на два процентных пункта, опустившись до 14% и показав минимальные значения с июня", - выяснили аналитики, проанализировав статистику использования фильтров поиска вкладов через сервис.
Так, согласно исследованию, первое место по поисковым запросам сохранили вклады срочностью три месяца, доля которых в декабре выросла до 33%. Второе место удерживают вклады сроком в шесть месяцев, их доля стабилизировалась в районе 23-25%. Также вырос интерес ко вкладам сроком в месяц (19%) - на 3 процентных пункта выше, чем в октябре, эти вклады занимают третью строчку по популярности.
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Правила изменили: кому придет налог на доход по вкладам в 2025 году
Вчера, 02:02
Фокус на краткосрочных вкладах объясняется двумя факторами. "Первый - это возможность переоткрывать депозит после его окончания по более высокой ставке, так как в рамках цикла ужесточения денежно-кредитной политики банки параллельно с ростом ключевой ставки улучшали условия по вкладам. Плюс к этому, краткосрочные вклады позволяют иметь оперативный доступ к средствам – в случае если деньги с депозита понадобятся, при краткосрочном вкладе можно либо дождаться его окончания, либо досрочно закрыть с умеренными потерями", - пояснили исследователи.
Также, по мнению аналитиков, в начале следующего года тенденция на спрос на краткосрочные вклады сохранится. Несмотря на то, что регулятор на заседании в декабре взял паузу, сохраняются риски дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в начале следующего года, что будут учитывать вкладчики при открытии депозитов.
"При этом в первом-втором кварталах 2025 года, в случае роста вероятности перехода регулятора к смягчению денежно-кредитной политики, вкладчики могут переориентироваться на более долгосрочные депозиты, открытие которых позволит зафиксировать повышенную ставку на продолжительное время. В этом случае к середине года возможно восстановление спроса на вклады срочностью один год и более", - заключили аналитики.
 
ЭкономикаБанки
 
 
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