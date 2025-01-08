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В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки

В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки - 08.01.2025, ПРАЙМ

В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки

Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения... | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T11:29+0300

2025-01-08T11:29+0300

2025-01-08T11:29+0300

экономика

правительство рф

вторсырье

упаковка

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения пресс-службы правительства. "С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент", - говорится в сообщении. Отмечается, что кабмин утвердил правила расчета понижающего коэффициента. Фактически, чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора. "Таким образом, у бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах", - пояснили в кабмине. "Подписанным документом также установлены показатели, при которых компании праве рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. Так, в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 году – не менее 75%", - добавили там.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

правительство рф, вторсырье, упаковка