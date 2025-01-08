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В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки - 08.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки
В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки - 08.01.2025, ПРАЙМ
В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки
Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T11:29+0300
2025-01-08T11:29+0300
экономика
правительство рф
вторсырье
упаковка
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения пресс-службы правительства. "С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент", - говорится в сообщении. Отмечается, что кабмин утвердил правила расчета понижающего коэффициента. Фактически, чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора. "Таким образом, у бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах", - пояснили в кабмине. "Подписанным документом также установлены показатели, при которых компании праве рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. Так, в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 году – не менее 75%", - добавили там.
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правительство рф, вторсырье, упаковка
Экономика, Правительство РФ, вторсырье, упаковка
11:29 08.01.2025
 
В России простимулируют вовлечение вторсырья для товаров и упаковки

Правительство простимулирует вовлечение вторсырья в производство товаров и упаковки

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Российские компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, получат скидку при уплате экологического сбора, следует из сообщения пресс-службы правительства.
"С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что кабмин утвердил правила расчета понижающего коэффициента. Фактически, чем больше будет доля вторсырья в том или ином товаре или упаковке для товара, тем меньше будет сумма уплачиваемого экологического сбора.
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"Таким образом, у бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах", - пояснили в кабмине.
"Подписанным документом также установлены показатели, при которых компании праве рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. Так, в 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, использующие не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 году – не менее 75%", - добавили там.
 
ЭкономикаПравительство РФвторсырьеупаковка
 
 
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