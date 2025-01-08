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Курс юаня в начале торгов снижается до 13,61 рубля

Курс юаня в начале торгов снижается до 13,61 рубля - 08.01.2025, ПРАЙМ

Курс юаня в начале торгов снижается до 13,61 рубля

Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T11:22+0300

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды символически укрепляется к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,61 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.12 мск снижается на 1 копейку по отношению к предыдущему закрытию, до 13,61 рубля.

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