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В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье

В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье - 08.01.2025, ПРАЙМ

В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом. | 08.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-08T09:23+0300

2025-01-08T09:23+0300

2025-01-08T09:23+0300

энергетика

мария захарова

газ

приднестровье

молдавия

транзит газа через украину

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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом. "Мне кажется, правильнее говорить именно "неонацистские установки", которые запустили в современный мир ультралибералы. Так вот, происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, по признаку социокультурному, по признаку компактного проживания людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью начинается их третирование, травля, выживание... Почему я говорю "весь инструментарий"? Потому что действительно речь идёт о абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

https://1prime.ru/20250106/otklyucheniya-854057962.html

приднестровье

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мария захарова, газ, приднестровье, молдавия, транзит газа через украину