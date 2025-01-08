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В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье - 08.01.2025, ПРАЙМ
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В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье
В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье - 08.01.2025, ПРАЙМ
В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом. | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T09:23+0300
2025-01-08T09:23+0300
энергетика
мария захарова
газ
приднестровье
молдавия
транзит газа через украину
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом. "Мне кажется, правильнее говорить именно "неонацистские установки", которые запустили в современный мир ультралибералы. Так вот, происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, по признаку социокультурному, по признаку компактного проживания людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью начинается их третирование, травля, выживание... Почему я говорю "весь инструментарий"? Потому что действительно речь идёт о абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik. В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
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приднестровье
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мария захарова, газ, приднестровье, молдавия, транзит газа через украину
Энергетика, Мария Захарова, Газ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, МОЛДАВИЯ, транзит газа через Украину
09:23 08.01.2025
 
В МИД России осудили блокировку поставок газа в Приднестровье

Захарова назвала травлей и неонацизмом блокировку поставок газа в Приднестровье

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 08.01.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала блокировку поставок газа в Приднестровье травлей и неонацизмом.
"Мне кажется, правильнее говорить именно "неонацистские установки", которые запустили в современный мир ультралибералы. Так вот, происходит со всем неонацистским инструментарием, когда по национальному признаку, по признаку социокультурному, по признаку компактного проживания людей, которые объединены одной культурой, религией, общностью начинается их третирование, травля, выживание... Почему я говорю "весь инструментарий"? Потому что действительно речь идёт о абсолютно безграничном, основанном на тотальном таком вседозвольстве, применении всей линейки того, что должно было уже кануть в лету, должно было быть забыто", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
В Приднестровье 11 декабря 2024 года на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа. Ранее министерство экономического развития ПМР информировало, что в Приднестровье с 3 января пройдут веерные отключения электроэнергии. Кишинев предлагал Тирасполю помощь в закупке газа на фондовых рынках, но получил отказ.
Тирасполь
В Приднестровье увеличили веерные отключения электричества
6 января, 20:59
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
 
ЭнергетикаМария ЗахароваГазПРИДНЕСТРОВЬЕМОЛДАВИЯтранзит газа через Украину
 
 
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