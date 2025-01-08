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Раскрыты планы по развитию полупроводниковой отрасли в текущем году
Раскрыты планы по развитию полупроводниковой отрасли в текущем году - 08.01.2025, ПРАЙМ
Раскрыты планы по развитию полупроводниковой отрасли в текущем году
Строительство восемнадцати новых полупроводниковых заводов начнется в текущем году, в том числе четырех в Японии и трех - в Китае, старт работы большинства из... | 08.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-08T11:24+0300
2025-01-08T11:24+0300
2025-01-08T11:24+0300
экономика
полупроводники
китай
япония
микроэлектроника
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МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Строительство восемнадцати новых полупроводниковых заводов начнется в текущем году, в том числе четырех в Японии и трех - в Китае, старт работы большинства из них запланирован на 2026-2027 годы, говорится в заявлении отраслевой ассоциации SEMI. "В полупроводниковой промышленности, как ожидается, будет запущено 18 проектов строительства новых фабрик в 2025 году, согласно последнему ежеквартальному отчету SEMI World Fab Forecast", - говорится в релизе. Строительство четырех из них, как ожидается, начнется в Японии, еще четырех - в Северной и Южной Америке, трех - в Китае, еще трех - в регионе Европы и Ближнего Востока, двух - на Тайване, по одному - в остальной Юго-Восточной Азии и Корее, следует из пресс-релиза. Отмечается, что большинство из них начнут работу в 2026-2027 годах. Как говорится в отчете World Fab Forecast, который охватывает период с 2023 по 2025 год, мировая полупроводниковая промышленность планирует начать эксплуатацию 97 новых высокопроизводительных фабрик, в том числе 48 в 2024 году и 32 завода, которые будут запущены в 2025 году, отмечается в сообщении.
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полупроводники, китай, япония, микроэлектроника
Экономика, полупроводники, КИТАЙ, ЯПОНИЯ, микроэлектроника
Раскрыты планы по развитию полупроводниковой отрасли в текущем году
SEMI: в мире в текущем году начнется строительство 18 полупроводниковых заводов
МОСКВА, 8 янв - ПРАЙМ. Строительство восемнадцати новых полупроводниковых заводов начнется в текущем году, в том числе четырех в Японии и трех - в Китае, старт работы большинства из них запланирован на 2026-2027 годы, говорится в заявлении отраслевой ассоциации SEMI.
"В полупроводниковой промышленности, как ожидается, будет запущено 18 проектов строительства новых фабрик в 2025 году, согласно последнему ежеквартальному отчету SEMI World Fab Forecast", - говорится в релизе.
Строительство четырех из них, как ожидается, начнется в Японии, еще четырех - в Северной и Южной Америке, трех - в Китае, еще трех - в регионе Европы и Ближнего Востока, двух - на Тайване, по одному - в остальной Юго-Восточной Азии и Корее, следует из пресс-релиза. Отмечается, что большинство из них начнут работу в 2026-2027 годах.
Как говорится в отчете World Fab Forecast, который охватывает период с 2023 по 2025 год, мировая полупроводниковая промышленность планирует начать эксплуатацию 97 новых высокопроизводительных фабрик, в том числе 48 в 2024 году и 32 завода, которые будут запущены в 2025 году, отмечается в сообщении.
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