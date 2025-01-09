https://1prime.ru/20250109/airbus-854104478.html
В Airbus сообщили о драматическом падении заказов в 2024 году
В Airbus сообщили о драматическом падении заказов в 2024 году - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Airbus сообщили о драматическом падении заказов в 2024 году
Европейская авиастроительная корпорация Airbus по итогам 2024 года получила 878 заказов на самолеты, что в 2,6 раза меньше показателя предыдущего года в 2 319,... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T20:14+0300
2025-01-09T20:14+0300
2025-01-09T20:14+0300
экономика
airbus
заказы
сокращение
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus по итогам 2024 года получила 878 заказов на самолеты, что в 2,6 раза меньше показателя предыдущего года в 2 319, следует из сообщения компании. С учетом отмен заказы в прошлом году составили 826 самолетов. В декабре компания получила заказы на 99 самолетов, что в 3,3 раза больше значения ноября. Поставки самолетов Airbus в 2024 году достигли 766, что на 4,2% больше показателя предыдущего года. В прошлом месяце корпорация поставила 123 самолета - в 1,5 раза больше значения ноября. Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.
https://1prime.ru/20241121/samolety-852977806.html
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airbus, заказы, сокращение
Экономика, Airbus, заказы, сокращение
В Airbus сообщили о драматическом падении заказов в 2024 году
Airbus: заказы на лайнеры в 2024 году упали в 2,6 раза - до 878 самолетов
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus по итогам 2024 года получила 878 заказов на самолеты, что в 2,6 раза меньше показателя предыдущего года в 2 319, следует из сообщения компании.
С учетом отмен заказы в прошлом году составили 826 самолетов. В декабре компания получила заказы на 99 самолетов, что в 3,3 раза больше значения ноября.
Поставки самолетов Airbus в 2024 году достигли 766, что на 4,2% больше показателя предыдущего года. В прошлом месяце корпорация поставила 123 самолета - в 1,5 раза больше значения ноября.
"Ъ": в России остановили полеты половины всех самолетов Airbus neo
Airbus - одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.