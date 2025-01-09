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Российский рынок акций снизился за основную сессию
Российский рынок акций снизился за основную сессию - 09.01.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился за основную сессию
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга упал на 2,38%, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T19:02+0300
2025-01-09T19:02+0300
2025-01-09T19:02+0300
экономика
российский рынок акций
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга упал на 2,38%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,38%, до 2773,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,78%, до 939,48 пункта, долларовый РТС - на 2,97%, до 854,03 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций снизился за основную сессию
Мосбиржа: российский рынок акций за основную сессию упал на 2,38%
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга упал на 2,38%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,38%, до 2773,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,78%, до 939,48 пункта, долларовый РТС - на 2,97%, до 854,03 пункта.
Российский рынок акций и рубль к юаню выросли в последний день каникул