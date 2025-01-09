https://1prime.ru/20250109/aktsii-854103306.html

Российский рынок акций снизился за основную сессию

Российский рынок акций снизился за основную сессию - 09.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился за основную сессию

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга упал на 2,38%, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T19:02+0300

2025-01-09T19:02+0300

2025-01-09T19:02+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга упал на 2,38%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,38%, до 2773,12 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,78%, до 939,48 пункта, долларовый РТС - на 2,97%, до 854,03 пункта.

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российский рынок акций, снижение