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Аналитик назвал главные риски для российской экономики в 2025 году
Аналитик назвал главные риски для российской экономики в 2025 году - 09.01.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал главные риски для российской экономики в 2025 году
Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики являются главными рисками для российской экономики в 2025 году, заявил РИА Новости главный... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T05:15+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики являются главными рисками для российской экономики в 2025 году, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Ранее в январе Табах рассказал агентству, что обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение импортных пошлин может стать "спусковым крючком" для мировой торговой войны, которая, в свою очередь, может грозить снижением ВВП.
"Существенный риск - мировая рецессия из-за тарифных торговых войн - это не базовый, но возможный сценарий. Поскольку российская экономика экспортная, удар по экспортерам, возможно, усиленный новыми санкциями, может привести к цепной реакции", - прокомментировал аналитик вопрос о серьезных рисках для российской экономики в наступившем году.
Вторым риском эксперт назвал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. "Если ЦБ решит, что пауза в повышении ставки была временной, и начнет еще больше закручивать гайки в феврале-марте – тогда глубина падения и цена для бизнеса и людей за снижение инфляции будет слишком высокой, хотя "тормозной путь" будет ниже", - добавил Табах.
Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентной волной санкций - с того момента их было введено уже почти 20 тысяч. При этом российская экономика уже в 2023 году преодолела спад, вызванный первой волной "жестких" санкций, и по итогам 2024 года, по оценкам российских властей, выросла на 3,5-4%.
Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что ситуация в российской экономике стабильна, а в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 2,5%, а Банка России - 0,5-1,5%.
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финансы, банки, москва, сша, антон табах, дональд трамп, владимир путин, банк россия, банк россии
Финансы, Экономика, Банки, МОСКВА, США, Антон Табах, Дональд Трамп, Владимир Путин, банк Россия, Банк России
Аналитик назвал главные риски для российской экономики в 2025 году
Аналитик Табах назвал рецессию главным риском для российской экономики в 2025 году
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Мировая рецессия и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики являются главными рисками для российской экономики в 2025 году, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Ранее в январе Табах рассказал агентству, что обещанное избранным президентом США Дональдом Трампом повышение импортных пошлин может стать "спусковым крючком" для мировой торговой войны, которая, в свою очередь, может грозить снижением ВВП.
"Существенный риск - мировая рецессия из-за тарифных торговых войн - это не базовый, но возможный сценарий. Поскольку российская экономика экспортная, удар по экспортерам, возможно, усиленный новыми санкциями, может привести к цепной реакции", - прокомментировал аналитик вопрос о серьезных рисках для российской экономики в наступившем году.
Вторым риском эксперт назвал дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики. "Если ЦБ решит, что пауза в повышении ставки была временной, и начнет еще больше закручивать гайки в феврале-марте – тогда глубина падения и цена для бизнеса и людей за снижение инфляции будет слишком высокой, хотя "тормозной путь" будет ниже", - добавил Табах.
Россия в 2022 году столкнулась с беспрецедентной волной санкций - с того момента их было введено уже почти 20 тысяч. При этом российская экономика уже в 2023 году преодолела спад, вызванный первой волной "жестких" санкций, и по итогам 2024 года, по оценкам российских властей, выросла на 3,5-4%.
Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что ситуация в российской экономике стабильна, а в 2025 году рост ВВП составит 2-2,5%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 2,5%, а Банка России - 0,5-1,5%.