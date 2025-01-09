https://1prime.ru/20250109/armeniya-854090250.html
Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС
Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС - 09.01.2025, ПРАЙМ
Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС
Правительство Армении поддержало предложение о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:46+0300
2025-01-09T10:46+0300
2025-01-09T10:46+0300
политика
армения
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:876:4000:3126_1920x0_80_0_0_0461ab41a1d9bf8dfb59d6f0dd519230.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство Армении поддержало предложение о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое представил глава МИД страны Арарат Мирзоян."Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", — сказано в тексте постановления кабмина.Мирзоян отметил, что отношения Армении с ЕС развивались активно, Евросоюз оказывал поддержку в различных областях, включая безопасность и экономическое развитие.Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что решение о начале вступления не означает автоматическое членство в ЕС, и окончательное решение должно быть сделано только на референдуме. Он также отметил, что после принятия законопроекта Армения должна разработать дорожную карту с ЕС.
https://1prime.ru/20240918/armeniya-851644115.html
армения
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76201/61/762016122_0:501:4000:3501_1920x0_80_0_0_9809c544ef9478d56dff6bcb2f7a07de.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения
Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС
Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к ЕС
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство Армении поддержало предложение о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое представил глава МИД страны Арарат Мирзоян.
"Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", — сказано в тексте постановления кабмина.
Мирзоян отметил, что отношения Армении с ЕС развивались активно, Евросоюз оказывал поддержку в различных областях, включая безопасность и экономическое развитие.
Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что решение о начале вступления не означает автоматическое членство в ЕС, и окончательное решение должно быть сделано только на референдуме. Он также отметил, что после принятия законопроекта Армения должна разработать дорожную карту с ЕС.
Песков рассказал, кто должен решать вопрос о вступлении Армении в ЕС