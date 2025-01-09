https://1prime.ru/20250109/armeniya-854090250.html

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС - 09.01.2025, ПРАЙМ

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения к ЕС

Правительство Армении поддержало предложение о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T10:46+0300

2025-01-09T10:46+0300

2025-01-09T10:46+0300

политика

армения

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Правительство Армении поддержало предложение о начале процесса вступления страны в Европейский Союз. Об этом сообщается в постановлении правительства, которое представил глава МИД страны Арарат Мирзоян."Одобрить предложение правительства Республики Армения о проекте закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Евросоюзу". Передать предложение правительства в установленном порядке аппарату Национального собрания (парламента)", — сказано в тексте постановления кабмина.Мирзоян отметил, что отношения Армении с ЕС развивались активно, Евросоюз оказывал поддержку в различных областях, включая безопасность и экономическое развитие.Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что решение о начале вступления не означает автоматическое членство в ЕС, и окончательное решение должно быть сделано только на референдуме. Он также отметил, что после принятия законопроекта Армения должна разработать дорожную карту с ЕС.

https://1prime.ru/20240918/armeniya-851644115.html

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