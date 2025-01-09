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Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей
Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей - 09.01.2025, ПРАЙМ
Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей
Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T16:27+0300
2025-01-09T16:28+0300
экономика
авиабилеты
скидки
дети
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже ввели соответствующие скидки. "Мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря... С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки", - сообщил Старовойт. По его словам, со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой. "Мы также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", - добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.
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авиабилеты, скидки, дети
Экономика, авиабилеты, скидки, дети
16:27 09.01.2025 (обновлено: 16:28 09.01.2025)
 
Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей

- Минтранс: авиакомпании будут давать скидку в 50% на детские билеты с 10 января

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
Президент Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите ШОС
© POOL
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже ввели соответствующие скидки.
"Мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря... С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки", - сообщил Старовойт.
По его словам, со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой.
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"Мы также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", - добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.
 
Экономикаавиабилетыскидкидети
 
 
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