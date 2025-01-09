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Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей

Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей - 09.01.2025, ПРАЙМ

Минтранс сообщил о скидке в 50% на авиабилеты для детей

Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T16:27+0300

2025-01-09T16:27+0300

2025-01-09T16:28+0300

экономика

авиабилеты

скидки

дети

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Все авиакомпании РФ с 10 января будут предоставлять скидку в 50% на детские билеты, сообщил министр транспорта Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: по словам президента, компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний уже ввели соответствующие скидки. "Мероприятия по предоставлению скидки основными перевозчиками уже были реализованы в конце декабря... С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки", - сообщил Старовойт. По его словам, со скидкой 50% с 1 января уже перевезено более 260 тысяч детей. А до конца января продано более 870 тысяч детских билетов со скидкой. "Мы также проработали вопрос обязательного размещения детей с родителями на борту воздушного судна", - добавил министр. По его словам, ожидается, что изменения будут зарегистрированы Минюстом до 14 января.

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авиабилеты, скидки, дети