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Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России
Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России - 09.01.2025, ПРАЙМ
Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России
Кроссовер Subaru Forester, признанный весной прошлого года самым надежным авто на российском рынке, сегодня поставляется в Российскую Федерацию, как и многие... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T18:01+0300
2025-01-09T18:11+0300
экономика
россия
subaru
цена
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Кроссовер Subaru Forester, признанный весной прошлого года самым надежным авто на российском рынке, сегодня поставляется в Российскую Федерацию, как и многие другие иномарки, исключительно по серым схемам. Примечательно, что некоторые из них стоят дешевле многих китайских авто того же класса. Например, на одном из классифайдов цены на Forester начинаются от 3,55 млн рублей. Об этом пишет издание "Автоновости дня".По вышеуказанной цене компания из Владивостока предлагает под заказ новый праворульный Subaru Forester, оснащенный турбомотором мощностью 177 л.с. и объемом 1,8 л, вариатором и полным приводом.Важно отметить, что приморская компания не уточняет, включен ли в цену утильсбор и в какой конкретно комплектации предлагаются авто. При этом указывается, что комплектация предусматривает полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя, подогревы руля, зеркал, заднего стекла и сидений, люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мульти-руль. В то же время издание отмечает, что вместо полноценной мультимедии в автомобиле установлена типичная магнитола с монохромным дисплеем.
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россия, subaru, цена
Экономика, РОССИЯ, Subaru, цена
18:01 09.01.2025 (обновлено: 18:11 09.01.2025)
 
Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России

В России поступили в продажу новые Subaru Forester по цене от 3,55 млн рублей

© Фото : Subaru Автомобиль Subaru Forester
Автомобиль Subaru Forester - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© Фото : Subaru
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Кроссовер Subaru Forester, признанный весной прошлого года самым надежным авто на российском рынке, сегодня поставляется в Российскую Федерацию, как и многие другие иномарки, исключительно по серым схемам. Примечательно, что некоторые из них стоят дешевле многих китайских авто того же класса. Например, на одном из классифайдов цены на Forester начинаются от 3,55 млн рублей. Об этом пишет издание "Автоновости дня".
По вышеуказанной цене компания из Владивостока предлагает под заказ новый праворульный Subaru Forester, оснащенный турбомотором мощностью 177 л.с. и объемом 1,8 л, вариатором и полным приводом.
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Важно отметить, что приморская компания не уточняет, включен ли в цену утильсбор и в какой конкретно комплектации предлагаются авто. При этом указывается, что комплектация предусматривает полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя, подогревы руля, зеркал, заднего стекла и сидений, люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мульти-руль. В то же время издание отмечает, что вместо полноценной мультимедии в автомобиле установлена типичная магнитола с монохромным дисплеем.
 
ЭкономикаРОССИЯSubaruцена
 
 
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