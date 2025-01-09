https://1prime.ru/20250109/avtomobili-854102205.html

Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России

Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России - 09.01.2025, ПРАЙМ

Дешевле "китайцев". В продажу вернулся самый надежный автомобиль в России

Кроссовер Subaru Forester, признанный весной прошлого года самым надежным авто на российском рынке, сегодня поставляется в Российскую Федерацию, как и многие... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T18:01+0300

2025-01-09T18:01+0300

2025-01-09T18:11+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Кроссовер Subaru Forester, признанный весной прошлого года самым надежным авто на российском рынке, сегодня поставляется в Российскую Федерацию, как и многие другие иномарки, исключительно по серым схемам. Примечательно, что некоторые из них стоят дешевле многих китайских авто того же класса. Например, на одном из классифайдов цены на Forester начинаются от 3,55 млн рублей. Об этом пишет издание "Автоновости дня".По вышеуказанной цене компания из Владивостока предлагает под заказ новый праворульный Subaru Forester, оснащенный турбомотором мощностью 177 л.с. и объемом 1,8 л, вариатором и полным приводом.Важно отметить, что приморская компания не уточняет, включен ли в цену утильсбор и в какой конкретно комплектации предлагаются авто. При этом указывается, что комплектация предусматривает полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя, подогревы руля, зеркал, заднего стекла и сидений, люк, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и мульти-руль. В то же время издание отмечает, что вместо полноценной мультимедии в автомобиле установлена типичная магнитола с монохромным дисплеем.

https://1prime.ru/20250104/avtorynok-854019765.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, subaru, цена