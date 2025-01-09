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"Автостат" назвал самые популярные автомобили в России в 2024 году
"Автостат" назвал самые популярные автомобили в России в 2024 году - 09.01.2025, ПРАЙМ
"Автостат" назвал самые популярные автомобили в России в 2024 году
Автомобильный портал "Автостат Инфо" назвал россиянам самые популярные машины в стране по результатам 2024 года. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:36+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Автомобильный портал "Автостат Инфо" назвал россиянам самые популярные машины в стране по результатам 2024 года. Так, на первом месте в писке расположилась Lada Granta, продажи которой выросли на три процента и составили 203, 4 тысячи единиц. За ней следует Lada Vesta, показатели продаж которой подскочили на 199 процентов.В то же время самым популярным в России зарубежным авто стал китаец Haval Jolion. Отмечается, что его продажи в 2024 году выросли на 51 процент в сравнении с 2023 годом. Следующие строчки рейтинга заняли Chery Tiggo 7 Pro Max (рост на 558 процентов), Chery Tiggo 4 Pro (на 64 процента) и Lada Niva Travel (на семь процентов).По информации "Автостат Инфо", в 2024 году в России в совокупности было продано более 1, 8 миллиона машин, что на 39 процентов больше, чем в предыдущем году. В то же время уточняется, что продажи грузовых машин, напротив, показали отрицательную динамику и упали на 13 процентов.
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РОССИЯ, Lada, авторынок РФ, Автостат
"Автостат" назвал самые популярные автомобили в России в 2024 году
"Автостат Инфо": самой популярной машиной в 2024 году стала Lada Granta
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Автомобильный портал "Автостат Инфо" назвал россиянам самые популярные машины в стране по результатам 2024 года.
Так, на первом месте в писке расположилась Lada Granta, продажи которой выросли на три процента и составили 203, 4 тысячи единиц. За ней следует Lada Vesta, показатели продаж которой подскочили на 199 процентов.
В то же время самым популярным в России зарубежным авто стал китаец Haval Jolion. Отмечается, что его продажи в 2024 году выросли на 51 процент в сравнении с 2023 годом.
Следующие строчки рейтинга заняли Chery Tiggo 7 Pro Max (рост на 558 процентов), Chery Tiggo 4 Pro (на 64 процента) и Lada Niva Travel (на семь процентов).
По информации "Автостат Инфо", в 2024 году в России в совокупности было продано более 1, 8 миллиона машин, что на 39 процентов больше, чем в предыдущем году.
В то же время уточняется, что продажи грузовых машин, напротив, показали отрицательную динамику и упали на 13 процентов.
"Автостат" дал прогноз по продажам легковых автомобилей в России