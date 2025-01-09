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Банки России рассказали о своей готовности к запуску цифрового рубля

Банки России рассказали о своей готовности к запуску цифрового рубля - 09.01.2025, ПРАЙМ

Банки России рассказали о своей готовности к запуску цифрового рубля

Ряд российских банков будет готов к запланированному на 1 июля 2025 года широкому внедрению цифрового рубля в РФ, часть банков сообщила о целесообразности... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:35+0300

2025-01-09T17:35+0300

2025-01-09T17:35+0300

россия

банки

цифровой рубль

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ряд российских банков будет готов к запланированному на 1 июля 2025 года широкому внедрению цифрового рубля в РФ, часть банков сообщила о целесообразности переноса срока массового запуска цифрового рубля, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций. ЦБ планирует с 1 июля 2025 года обязать системно значимые банки обеспечить клиентам возможность проводить операции с цифровыми рублями: открывать и пополнять счета, делать переводы, а также принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Остальным банкам с универсальной лицензией предоставляется больше времени на доработку своих систем - до 1 июля 2026 года, прочим кредитным организациям - до 1 июля 2027 года. Ряд системно значимых банков заявили о готовности к запуску цифрового рубля с обозначенного срока. Так пресс-служба ВТБ заявила, что банк будет технологически готов к этому уже в первом квартале: открывать и пополнять счета, делать переводы, принимать цифровые рубли в своей инфраструктуре. Пресс-служба Газпромбанка отметила, что банк продолжает совершенствовать текущий функционал цифрового рубля и реализовывать новые требования Банка России в установленные сроки. К 1 июля 2025 года Газпромбанк "будет готов обеспечить необходимую инфраструктуру и поддержать все регуляторные требования, чтобы предоставить клиентам возможность проводить полный спектр операций с использованием цифрового рубля". Совкомбанк планирует завершить все необходимые работы в срок, сообщил заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис. "Россельхозбанк подключился к платформе цифрового рубля в ноябре 2024 года… В декабре РСХБ согласовал с Банком России Дорожную карту по подключению АО "Россельхозбанк" к промышленной среде платформы Цифрового рубля", - сообщила пресс-служба Россельхозбанка. При этом там добавили, что банк не направлял предложений по переносу запуска широкого использования цифрового рубля. Однако, Т-Банк сообщил о целесообразности переноса срока массового запуска новой формы денег в РФ. "Сама платформа цифрового рубля находится в стадии динамичного развития, что влечет за собой периодические изменения требований к реализации на стороне банков - порой принципиального характера. С учетом этого полагаем, что было бы целесообразнее перенести сроки массового запуска", - сообщил банк. Как там отметили, это позволит еще на старте предоставить клиентам "хорошо отработанный и самое главное удобный и понятный продукт, что важно для дальнейшего распространения цифрового рубля среди населения". Пресс-служба Сбербанка отметила, что потребуются дополнительные расходы для банков и компаний на десятки миллиардов рублей. "Требуются ИТ-разработки для интеграции нового функционала. Поэтому многие небольшие банки просят, чтобы регулятор разработал модуль, с которым можно было бы интегрироваться и начать работать с цифровым рублем. Пока разработка и тестирование функционала цифрового рубля продолжается. В силу этого многие банки считают, что было бы реалистичнее перенести его запуск на более поздний срок, после 2026 года", - рассказали там. БАНКИ С УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ Банки с универсальной лицензией, не относящиеся к системно значимым, обязанность которых обеспечить операции с цифровым рублем предполагается позднее, выразили готовность к широкому внедрению цифрового рубля в намеченные для них сроки или даже ранее. Так, пресс-центр МТС-банка заявил, что МТС-банк планирует предоставить клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем одновременно с системно значимыми банками. Директор инвестиционно-торгового департамента Абсолют банка Сергей Михайлов сообщил, что Абсолют банк, как банк, имеющий универсальную лицензию, планирует участие в запуске цифрового рубля с 1 июля 2026 года. "Считаем, что вопрос об изменении сроков внедрения цифрового рубля следует рассматривать на опыте внедрения проекта системно значимыми банками. Может быть, решения, которые они применят, помогут остальным участникам рынка сделать процесс внедрения наиболее оптимальным", - добавил он. Директор по развитию цифрового бизнеса "ОТП Банка" Иван Бахмат отметил, что сроки имплементации и открытие доступа к цифровому рублю определены регулятором в лице Центрального Банка России в диалоге с участниками рынка, поэтому в "ОТП Банке" будут готовы реализовать все обязательства, соблюсти выставляемые требования. При этом он отметил, что внедрение "третьей" формы денег влечет большие инфраструктурные и иные расходы с отвлечением ресурсов с других ключевых направлений. "Так как для банков цифровой рубль представляет собой серьезный вызов в части всех действующих бизнес-моделей, возможно, стоит отказаться от обязательных сроков как таковых и сфокусироваться на бизнес-применимости для клиентов и банков, тем самым через "мягкую силу" стимулировать интерес к технологии. Хороший примером подобного подхода стали цифровые финансовые активы", - добавил он.

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россия, банки, цифровой рубль