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Биржевая цена бензина и дизтоплива в России снизилась после праздников

Биржевая цена бензина и дизтоплива в России снизилась после праздников - 09.01.2025, ПРАЙМ

Биржевая цена бензина и дизтоплива в России снизилась после праздников

Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый торговый день наступившего года снизилась, | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:25+0300

2025-01-09T17:25+0300

2025-01-09T17:25+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Стоимость бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый торговый день наступившего года снизилась, свидетельствуют данные торгов. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов в четверг подешевела на 0,12%, до 52 873 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,87%, до 55 060 рублей. Цена на летнее и межсезонное дизтопливо снизилась более выраженно - на 1,48%, до 53 559 рублей, и 2,54%, до 54 424 рублей, соответственно. Зимнее дизельное топливо подешевело, но не так сильно: на 0,8%, до 69 655 рублей за тонну. Мазут, наоборот, вырос в цене - на 0,64%, до 30 824 рублей за тонну. Цена на сжиженные углеводородные газы (СУГи) поднялась на 3,71%, до 18 877 рублей за тонну. Нефтяники в ушедшем году нарастили почти на 6% отгрузки дизельного топлива на внутренний рынок по сравнению с прошлым годом, бензина - на 2%, сообщали РИА Новости в Минэнерго. А в конце декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие несколько лет в РФ планируется ввод новых мощностей по выпуску бензина, и рост производства позволит отказаться от таких нерыночных инструментов, как запреты на вывоз топлива за рубеж. Правительство РФ с декабря досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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россия, бензин