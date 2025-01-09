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Российский рынок акций открыл торги 9 января ростом

Российский рынок акций открыл торги 9 января ростом - 09.01.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций открыл торги 9 января ростом

Российский рынок акций в начале торгов четверга после негативного открытия переходит к росту и прибавляет 0,15%, следует из данных Московской биржи. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T10:10+0300

2025-01-09T10:10+0300

2025-01-09T10:10+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга после негативного открытия переходит к росту и прибавляет 0,15%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск растет на 0,15%, до 2 845,1 пункта; индекс Мосбиржи в юанях снижается при этом на 0,54%, до 961,04 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи демонстрировал снижение на 0,23%.

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