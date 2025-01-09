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"Чёрные лебеди" притаились за углом: куда развернет рынок в 2025 году

"Чёрные лебеди" притаились за углом: куда развернет рынок в 2025 году - 09.01.2025, ПРАЙМ

"Чёрные лебеди" притаились за углом: куда развернет рынок в 2025 году

Волатильность индекса Мосбиржи в текущем году была всем на зависть – в мае он достиг максимума за несколько лет в 3500 пунктов, а к декабрю потерял треть,... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T04:04+0300

2025-01-09T04:04+0300

2025-01-09T04:04+0300

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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Волатильность индекса Мосбиржи в текущем году была всем на зависть – в мае он достиг максимума за несколько лет в 3500 пунктов, а к декабрю потерял треть, рухнув почти до 2400 пунктов. Подобные "американские горки" ждут рынок и в следующем году, предупреждают опрошенные "Прайм" эксперты.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПричины роста рынка акций в начале года в целом объяснимы – обычно в этот период публикуют отчетности и планы по дивидендам. Но с начала лета рост ключевой ставки спровоцировал снижение не только акций, но и облигаций с фиксированным купоном, пояснил Петр Арронет, главный аналитик Ингосстрах Банка. К таким инструментам он относит флоатеры и вклады.Индекс RGBi, показывающий кривую доходности ОФЗ, с начала года снизился с 120 до 100 пунктов. В ноябре по некоторым длинным ОФЗ сформировался дисконт больше 50 процентов, например, выпуски 26233 и 26238.При этом, по оценкам Мосбиржи, в январе-ноябре частные инвесторы вложили в акции, облигации и биржевые фонды более 1 триллиона рублей, однако традиционные депозиты оказались для большинства граждан гораздо привлекательнее. Объем средств населения в банках на конец октября составлял порядка 53 триллионов рублей.Негатив уходитПо словам Сергея Алдонина, директора по работе с клиентами General Invest, на протяжении 2024 года инвесторы активно анализировали риски ценных бумаг и доходности, которые они получали. С одной стороны, росли геополитические риски, "подливали масла в огонь" санкции. C другой - ЦБ на протяжении года боролся с инфляцией и поднимал ставки, увеличивая доходность в безрисковых инструментах.Как объясняет финансист, высокая доходность в депозитах и инструментах денежного рынка мотивировала инвесторов увеличивать их долю, а в рисковых инструментах - фиксировать прибыль.При этом в России не реализовался "иранский сценарий", когда рынок в изоляции рос вслед за высокой инфляцией. ЦБ активно вел жесткую политику, чтобы не допустить раскручивания инфляционной спирали. "В результате, практически весь негатив рынок отыграл в 2024 году", - говорит Алдонин.Что принесет 2025-йВ 2025 году есть надежды на снижение геополитических рисков с приходом к власти в США Дональда Трампа и его команды. Надежды на урегулирование конфликта на Украине становятся более реалистичными. Эти новости могут позитивно повлиять на российский фондовый рынок и по мере конкретных действий поддержать восстановительный тренд, считают эксперты.Весной рынок могут поддержать объявленные компаниями дивиденды, отсечки по которым, традиционно, проходят летом. Позитивной новостью для рынка может стать снижение инфляции, что будет сигналом для ЦБ на снижение ставки во втором полугодии 2025 года."В итоге, текущие уровни акций и облигаций интересны для покупки долгосрочным инвесторам с умеренным отношением к риску, а 2025 год может преподнести положительные новости, что будет позитивом для фондового рынка и его восстановительного тренда", - констатирует Алдонин.В условиях, когда процентные ставки высоки и предположительно останутся такими еще довольно длительное время, ожидать существенного роста фондового рынка не приходится, считает в свою очередь начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.По его мнению, на горизонте как минимум в несколько месяцев депозиты дают максимально привлекательные условия. Найти высокодоходный вариант можно практически под любые требования.Интересные возможностиКогда же начнется цикл снижения ставок, хорошие возможности могут быть как в облигациях с фиксированным купоном, так и в акциях. С одной стороны, на фоне снижения ставок будет снижаться и ставка дисконтирования, применяемая в ряде моделей оценки, что будет объективно способствовать повышению целевых цен на бумаги."Соответственно, поиск наиболее недооцененных бумаг, в наибольшей степени пострадавших от жесткой денежно-кредитной политики в разных отношениях, остается очень актуальной задачей, в том числе и в плане поиска оптимальной точки для "входа"", - отмечает Заверский.В то же время на фоне усилий властей по развитию рынка капитала вполне вероятна некоторая активизация рынка IPO. На фоне не вполне благоприятной конъюнктуры для эмитентов на этом рынке также могут появиться интересные возможности для инвесторов.В условиях высокой ключевой ставки в основном интересны инструменты денежного рынка, по которым доходность растет вместе с ключевой ставкой, полагает Петр Арронет.С одной стороны, акции и облигации с фиксированным купоном становятся интересными лишь в случае сигналов снижения ставки. В связи с продолжением роста годовой инфляции меняется риторика Банка России в отношении сроков снижения ключевой ставки. Если ранее снижение ключевой ставки допускалось уже в первом квартале 2025 года, то теперь сроки сдвинулись на 3-4 кварталы.С другой стороны, акции уже достаточно сильно перепроданы. Одним из основных давящих факторов на индекс Мосбиржи является недельная инфляция. Несмотря на ее рост в течение ноября, индекс не падает ниже уровня поддержки 2430 пунктов.Такое поведение инвесторов объясняется тем, что инвесторы надеются на то, что после инаугурации Трампа новых санкций не последует, а цикл повышения ключевой ставки скоро закончится. Надежду на это дает сохранение ставки на уровне 21% в декабре. Все это поможет снизить давление на импорт и приведет к увеличению экспорта."Поэтому в первом полугодии спрос будут иметь акции экспортеров, у которых upside будет выше 50 процентов на ближайшие 12 месяцев. Дополнительным фундаментальным фактором увеличения их выручки и прибыли в 2025-м будет являться рост курса иностранной валюты", - объясняет Петр Арронет.Из банковского сектора, по его мнению, можно выбрать акции банков, которым скорее всего удастся сохранить рентабельность капитала на оптимальном уровне и выплатить хорошие дивиденды в наступившем году.Танец черных лебедейЧто касается возможного появления "черных лебедей", то Сергей Заверский считает, что очень многое в принципе уже включено в цены на российские акции и ожидать существенного обвала вряд ли приходится. "Если негатив и случится, это лишь затянет начало восстановления рынка", - отмечает аналитик.Тем временем, управляющему директору инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрию Целищеву, напротив, перспективы новых "черных лебедей" представляются как никогда реалистичными."Это усиление санкционного давления, введение пошлин против КНР, планы по увеличению добычи нефти в США, эскалация военных конфликтов, высокая стоимость фондирования", - перечисляет финансист.При этом он не исключает и самый худший сценарий развития – дальнейшую локализацию российской экономики, новые дефолты, снижение роли частного бизнеса, обесценивание рубля, снижение покупательской способности.Вместе с тем, есть предпосылки к нормализации ситуации и появлению на горизонте долгожданных "белых лебедей". Ими, например, могут стать заключение мирного договора с Украиной, возможность которого появилась с приходом Трампа, а также появление цифровых валют в качестве платежного инструмента, особенно в блоке БРИКС.Впрочем, так или иначе деньги должны работать, говорит Целищев. Он рекомендует инвесторам придерживаться защитной стратегии - выбирать фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном.Для состоятельных категорий инвесторов подойдут индивидуальные решения в формате доверительного управления или инвестиционного консультирования. При этом география управления капиталом сейчас не ограничивается только российским рынком.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

российский рынок акций, рынок акций рф, сша, украина, дональд трамп, мосбиржа, rgbi, индекс мосбиржи