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ПВО за ночь уничтожила 15 украинских дронов над тремя регионами России
ПВО за ночь уничтожила 15 украинских дронов над тремя регионами России - 09.01.2025, ПРАЙМ
ПВО за ночь уничтожила 15 украинских дронов над тремя регионами России
Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны России. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T08:27+0300
2025-01-09T08:27+0300
2025-01-09T08:28+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны России. "В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата. Пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, один – над территорией Брянской области и девять – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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ПВО за ночь уничтожила 15 украинских дронов над тремя регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 15 БПЛА ВСУ над тремя регионами России
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников над тремя российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппарата. Пять БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, один – над территорией Брянской области и девять – над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении.
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