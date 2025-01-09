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FT: Британия предложила Маврикию выплату за аренду острова Диего-Гарсия

FT: Британия предложила Маврикию выплату за аренду острова Диего-Гарсия - 09.01.2025, ПРАЙМ

FT: Британия предложила Маврикию выплату за аренду острова Диего-Гарсия

Власти Великобритании предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия в составе... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T08:50+0300

2025-01-09T08:50+0300

2025-01-09T08:50+0300

политика

великобритания

маврикий

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Власти Великобритании предложили Маврикию выплату в размере около 112 миллионов долларов в год в течение 99 лет за аренду острова Диего-Гарсия в составе архипелага Чагос, где находится британско-американская военная база, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Великобритания 3 октября объявила о соглашении по передаче Маврикию суверенитета над архипелагом Чагос в Индийском океане, включая остров Диего-Гарсия. На острове расположена британско-американская военная база. По условиям сделки, контроль над ней в течение 99 лет сохранит Лондон. Кроме того, договоренности включают предоставление ежегодной индексируемой финансовой помощи Маврикию. Точная сумма не сообщалась, однако власти Маврикия в октябре заявляли о "миллиардах рупий". Для вступления в силу сделка должна пройти ратификацию в британском парламенте, которая ожидается в 2025 году. "Великобритания предлагает Маврикию платить около 90 миллионов фунтов стерлингов (около 112 миллионов долларов - ред.) в год за 99-летнюю аренду Диего-Гарсии, главного кораллового острова архипелага в Индийском океане, на котором расположена стратегически важная британско-американская военная база", - говорится в сообщении. Как сообщили газете источники, полные детали окончательного финансового урегулирования, согласованного между двумя странами, могут никогда не быть обнародованы по соображениям национальной безопасности, поскольку речь идет о военной базе. В ноябре было сформировано новое правительство Маврикия, которое возглавил премьер-министр Навин Рамгулам. Сообщалось, что новые власти хотят пересмотреть условия соглашения с Великобританией о статусе архипелага Чагос. По словам маврикийского премьера, в Лондон были направлены соответствующие предложения и уже был получен ответ. Детали не разглашались. Маврикий и Чагос были колониальными владениями британской короны с 1845 года. В 1968 году Маврикий обрел независимость, однако Чагос продолжал оставаться британской территорией в Индийском океане. В 1960-х и 1970-х годах население Чагоса депортировали на Сейшельские острова или Маврикий. В 1966 году Британия передала на 50 лет в аренду США крупнейший остров архипелага Диего-Гарсия, на котором была построена американская военная база. В 2016 году аренду продлили до 2036 года. Чагос десятилетиями был предметом споров между Великобританией и Маврикием. В 2019 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой Великобритания должна отказаться от контроля над островами.

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