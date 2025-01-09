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МИД осудил террористическую вылазку против руководства Чада
МИД осудил террористическую вылазку против руководства Чада - 09.01.2025, ПРАЙМ
МИД осудил террористическую вылазку против руководства Чада
Москва осуждает террористическую вылазку, которая произошла у президентского дворца в Нджамене, столице Чада. Об этом говорится в заявлении МИД России. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T15:10+0300
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2025-01-09T15:11+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Москва осуждает террористическую вылазку, которая произошла у президентского дворца в Нджамене, столице Чада. Об этом говорится в заявлении МИД России."Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад", — сказано в сообщении министерства.По данным телеканала Al Arabiya, боевики из террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение, в результате которого есть жертвы и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в момент нападения находился в президентском дворце. Однако министр инфраструктуры Чада заявил, что ситуация в стране находится под контролем
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россия, мид, чад
Политика, РОССИЯ, МИД, ЧАД
МИД осудил террористическую вылазку против руководства Чада
МИД: РФ решительно осуждает террористическую вылазку против руководства Чада
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Москва осуждает террористическую вылазку, которая произошла у президентского дворца в Нджамене, столице Чада. Об этом говорится в заявлении МИД России.
"Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад", — сказано в сообщении министерства.
По данным телеканала Al Arabiya, боевики из террористической группировки "Боко Харам" совершили нападение, в результате которого есть жертвы и раненые. Президент Чада Махамат Идрис Деби в момент нападения находился в президентском дворце. Однако министр инфраструктуры Чада заявил, что ситуация в стране находится под контролем
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