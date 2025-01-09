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В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

В Евпатории и Сакском районе Крыма введены режимы чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T11:58+0300

2025-01-09T11:58+0300

2025-01-09T11:58+0300

происшествия

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Евпатории и Сакском районе Крыма введены режимы чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства чрезвычайных ситуаций республики."Вчера, 8 января 2025 года, на территории ГО Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера", — отмечается в сообщении.В настоящее время проводятся работы по ликвидации ЧС, включая мониторинг мазутных пятен, очистку акватории и пляжей. В Кубани также введен федеральный режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения местности. Там спасатели и волонтеры убирают загрязненный грунт, а специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

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