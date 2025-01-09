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Доллар дешевеет к иене после трех дней роста подряд

Доллар дешевеет к иене после трех дней роста подряд - 09.01.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к иене после трех дней роста подряд

Курс доллара снижается по отношению к иене в четверг вечером после трех подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T18:12+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к иене в четверг вечером после трех подряд торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.01 мск курс доллара к иене уменьшался до 157,83 иены с уровня прошлого закрытия в 158,34 иены за доллар. Курс евро к доллару снижался до 1,0308 доллара с 1,0318 доллара за евро на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на 0,07% - до 109,08 пункта. За предыдущие три торговых дня стоимость доллара по отношению к иене увеличилась на 0,7%. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США, которые могут оказать значительное влияние на динамику валютного рынка. Ожидается, что безработица в стране в декабре осталась на уровне ноября в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 160 тысяч. Статистика может оказать влияние на решения Федеральной резервной системы. По данным CME Group, сейчас 95% аналитиков ждут сохранения учетной ставки в январе на уровне 4,25-4,5%.

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рынки, торги, сша, доллар, иена