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Эксперт рассказала, как начать работу после праздников

Эксперт рассказала, как начать работу после праздников - 09.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, как начать работу после праздников

Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала РИА... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T06:27+0300

2025-01-09T06:27+0300

2025-01-09T06:27+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Первые рабочие дни после праздничных каникул пройдут более эффективно, если возвращаться в привычный ритм постепенно и с минимальными усилиями, рассказала РИА Новости продакт-менеджер карьерного маркетплейса hh.ru Мария Оборина. "Каждый переживает адаптацию по-своему: кто-то заряжен энергией и готов действовать, а кто-то сталкивается с непривычным чувством усталости и рассеянности. Здесь важно осознать - это нормально. Не стоит требовать от себя максимальной продуктивности с первого рабочего дня. Постепенное вхождение в ритм, пусть и с минимальными усилиями, окажется куда эффективнее", - сказала она. Эксперт отметила, что в этом процессе важен полноценный отдых, поэтому лучше ограничить основные возбудители нервной системы - крепкий чай и кофе, громкую музыку, жаркие споры с коллегами, потому что в возбужденном состоянии днем труднее сосредоточиться, а вечером сложнее уснуть. Сразу после праздников Оборина посоветовала руководителям собрать неформальную планерку, где сотрудники могут поделиться впечатлениями о новогодних праздниках. Такая встреча даст выход эмоциями и послужит хорошим стартом для работы. Что касается рабочего процесса, в первые дни можно разобраться с накопившимися в конце года рутинными делами - после праздников небольшие задачи даются легче, чем глобальные планы. "Ключевым шагом в возвращении к рабочему ритму является правильное распределение приоритетов", - добавила Оборина. Кроме этого, эксперт советует не забывать заботиться со себе: например, начинать утро с полезной овсянки и пить воду в течение дня. Здоровое питание снизит нагрузку на организм, поможет улучшить сон и вернуть бодрость. "Наш организм ещё не успел перестроиться после праздничных ритмов, поэтому стоит избегать резких перемен. Легкие, но питательные блюда, вечерняя прогулка, пара страниц хорошей книги перед сном - всё это помогает снизить внутреннее напряжение. Главное - помнить: возвращение в рабочий ритм - это не гонка, а процесс, где важны внимание к себе и готовность слушать свои потребности", - рассказала Оборина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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