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Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России
Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России - 09.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России
Ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10-20%, стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T03:18+0300
2025-01-09T03:18+0300
недвижимость
бизнес
экономика
москва
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10-20%, стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального – от 60 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость специалисты по строительству и ремонту. "В 2025 году будет повышение цен на ремонт в первом квартале на 10-15%. По итогам же следующего года мы прогнозируем для рынка рост цен как минимум на 20%", – рассказал основатель строительной студии "Параллель" Тигран Симонян. Только стоимость работ без учета материалов, по его оценке, в первом квартале увеличится как минимум на 10-15%, а к середине года превысит текущий уровень уже на 20-25%. "Увеличение стоимости ремонта происходит последние несколько месяцев. Связано это с тем, что поставщики поднимают стоимость закупки материалов, но пока еще нет прямой корреляции со сферой услуг, то есть рабочие пока не подняли свои цены. Вероятно, с началом нового года большинство мастеров из-за высокой инфляции будут пересматривать свой прайс", – считает эксперт по строительству Андрей Хрисанов. По его мнению, черновая отделка в 2025 году подорожает на 10-20%, чистовая – примерно на 20%, стоимость работ – минимум на 10%. В итоге цена косметического ремонта, по подсчетам Хрисанова, будет начинаться от 30 тысяч рублей за "квадрат" и для квартиры в 37 квадратных метров превысит 1,1 миллиона рублей. Минимальная цена капитального ремонта составит, по его словам, 60 тысяч за "квадрат", в пересчете на квартиру той же площади – более 2,2 миллиона рублей. Приблизительно половина стоимости ремонта, по его словам, приходится на закупку материалов, половина – на оплату работ ремонтников. До трети всего бюджета съедают ванная и кухня, так как там больше работ с инженерными коммуникациями. Если же хозяин квартиры будет планировать ремонт с дизайн-проектом, бытовой техникой, мебелью и сантехникой, то для стандартной квартиры площадью 37 "квадратов" может потребоваться около 5 миллионов рублей. До 60% от этой суммы придется потратить на саму мебель и технику, добавил Хрисанов.
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192
40
192
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5
4.7
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недвижимость, бизнес, москва
Недвижимость, Бизнес, Экономика, МОСКВА
03:18 09.01.2025
 
Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России

Эксперты: ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10-20%

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10-20%, стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального – от 60 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость специалисты по строительству и ремонту.
"В 2025 году будет повышение цен на ремонт в первом квартале на 10-15%. По итогам же следующего года мы прогнозируем для рынка рост цен как минимум на 20%", – рассказал основатель строительной студии "Параллель" Тигран Симонян.
Только стоимость работ без учета материалов, по его оценке, в первом квартале увеличится как минимум на 10-15%, а к середине года превысит текущий уровень уже на 20-25%.
"Увеличение стоимости ремонта происходит последние несколько месяцев. Связано это с тем, что поставщики поднимают стоимость закупки материалов, но пока еще нет прямой корреляции со сферой услуг, то есть рабочие пока не подняли свои цены. Вероятно, с началом нового года большинство мастеров из-за высокой инфляции будут пересматривать свой прайс", – считает эксперт по строительству Андрей Хрисанов.
По его мнению, черновая отделка в 2025 году подорожает на 10-20%, чистовая – примерно на 20%, стоимость работ – минимум на 10%.
В итоге цена косметического ремонта, по подсчетам Хрисанова, будет начинаться от 30 тысяч рублей за "квадрат" и для квартиры в 37 квадратных метров превысит 1,1 миллиона рублей. Минимальная цена капитального ремонта составит, по его словам, 60 тысяч за "квадрат", в пересчете на квартиру той же площади – более 2,2 миллиона рублей.
Приблизительно половина стоимости ремонта, по его словам, приходится на закупку материалов, половина – на оплату работ ремонтников. До трети всего бюджета съедают ванная и кухня, так как там больше работ с инженерными коммуникациями.
Если же хозяин квартиры будет планировать ремонт с дизайн-проектом, бытовой техникой, мебелью и сантехникой, то для стандартной квартиры площадью 37 "квадратов" может потребоваться около 5 миллионов рублей. До 60% от этой суммы придется потратить на саму мебель и технику, добавил Хрисанов.
 
ЭкономикаНедвижимостьБизнесМОСКВА
 
 
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