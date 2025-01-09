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Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России

Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России - 09.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, на сколько подорожает ремонт квартир в России

Ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10-20%, стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T03:18+0300

2025-01-09T03:18+0300

2025-01-09T03:18+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ремонт квартир в России в 2025 году подорожает на 10-20%, стоимость косметического ремонта будет начинаться от 30 тысяч рублей за квадратный метр, капитального – от 60 тысяч рублей, рассказали РИА Недвижимость специалисты по строительству и ремонту. "В 2025 году будет повышение цен на ремонт в первом квартале на 10-15%. По итогам же следующего года мы прогнозируем для рынка рост цен как минимум на 20%", – рассказал основатель строительной студии "Параллель" Тигран Симонян. Только стоимость работ без учета материалов, по его оценке, в первом квартале увеличится как минимум на 10-15%, а к середине года превысит текущий уровень уже на 20-25%. "Увеличение стоимости ремонта происходит последние несколько месяцев. Связано это с тем, что поставщики поднимают стоимость закупки материалов, но пока еще нет прямой корреляции со сферой услуг, то есть рабочие пока не подняли свои цены. Вероятно, с началом нового года большинство мастеров из-за высокой инфляции будут пересматривать свой прайс", – считает эксперт по строительству Андрей Хрисанов. По его мнению, черновая отделка в 2025 году подорожает на 10-20%, чистовая – примерно на 20%, стоимость работ – минимум на 10%. В итоге цена косметического ремонта, по подсчетам Хрисанова, будет начинаться от 30 тысяч рублей за "квадрат" и для квартиры в 37 квадратных метров превысит 1,1 миллиона рублей. Минимальная цена капитального ремонта составит, по его словам, 60 тысяч за "квадрат", в пересчете на квартиру той же площади – более 2,2 миллиона рублей. Приблизительно половина стоимости ремонта, по его словам, приходится на закупку материалов, половина – на оплату работ ремонтников. До трети всего бюджета съедают ванная и кухня, так как там больше работ с инженерными коммуникациями. Если же хозяин квартиры будет планировать ремонт с дизайн-проектом, бытовой техникой, мебелью и сантехникой, то для стандартной квартиры площадью 37 "квадратов" может потребоваться около 5 миллионов рублей. До 60% от этой суммы придется потратить на саму мебель и технику, добавил Хрисанов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, москва