https://1prime.ru/20250109/elektroenergiya-854095682.html

Молдавия намерена закупить электроэнергию у Румынии

Молдавия намерена закупить электроэнергию у Румынии - 09.01.2025, ПРАЙМ

Молдавия намерена закупить электроэнергию у Румынии

Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:46+0300

2025-01-09T13:46+0300

2025-01-09T13:46+0300

энергетика

молдавия

румыния

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 9 янв — ПРАЙМ. Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании Energocom. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Премьер Молдавии Дорин Речан заявлял, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Заключен контракт с румынской компанией OMV Petrom на поставку электроэнергии 30 МВт круглосуточно с 10 по 31 января для покрытия дефицита на фоне прекращения поставок с Молдавской ГРЭС", - отметили в пресс-службе компании. В Energocom подчеркнули, что данные закупки электроэнергии помогут снизить зависимость от колеблющихся цен на биржах, однако не застрахуют от повышения цен на местном рынке. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

https://1prime.ru/20250109/energetika-854094392.html

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молдавия, румыния, электроэнергия