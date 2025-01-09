https://1prime.ru/20250109/elektroenergiya-854095944.html
В Финляндии ожидают нехватку электроэнергии из-за отключения EstLink 2
В Финляндии ожидают нехватку электроэнергии из-за отключения EstLink 2 - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии ожидают нехватку электроэнергии из-за отключения EstLink 2
Отключение электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией может ослабить достаточность электроэнергии в Финляндии зимой, сообщает в четверг оператор кабеля | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T13:58+0300
2025-01-09T13:58+0300
2025-01-09T13:58+0300
энергетика
финляндия
электроэнергия
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Отключение электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией может ослабить достаточность электроэнергии в Финляндии зимой, сообщает в четверг оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid. "Согласно обновленной оценке, выход из строя линии электропередачи EstLink 2 между Эстонией и Финляндией ослабит достаточность электроэнергии в очень холодные и безветренные зимние дни", - говорится в сообщении. В обычные зимние дни отключение кабеля незначительно влияет на достаточность электроэнергии в стране, уточняет Fingrid. Ремонт кабеля EstLink 2, как ранее сообщал оператор, может занять несколько месяцев, стоимость работ обойдется более чем в 30 миллионов евро. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря прошлого года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии. Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
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финляндия, электроэнергия
Энергетика, ФИНЛЯНДИЯ, электроэнергия
В Финляндии ожидают нехватку электроэнергии из-за отключения EstLink 2
Fingrid: электроэнергии может не хватать в Финляндии из-за отключения EstLink 2
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Отключение электрокабеля EstLink 2 между Финляндией и Эстонией может ослабить достаточность электроэнергии в Финляндии зимой, сообщает в четверг оператор кабеля - финская электросетевая компания Fingrid.
"Согласно обновленной оценке, выход из строя линии электропередачи EstLink 2 между Эстонией и Финляндией ослабит достаточность электроэнергии в очень холодные и безветренные зимние дни", - говорится в сообщении.
В обычные зимние дни отключение кабеля незначительно влияет на достаточность электроэнергии в стране, уточняет Fingrid.
Ремонт кабеля EstLink 2, как ранее сообщал оператор, может занять несколько месяцев, стоимость работ обойдется более чем в 30 миллионов евро.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря прошлого года, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезало электрокабель EstLink 2 и повредило четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Уголовным расследованием руководит Центральная криминальная полиция Финляндии.
Между Эстонией и Финляндией проложены два электрических соединения. Электрокабель EstLink 1 мощностью 350 МВт был запущен в 2006 году, а EstLink 2 мощностью 650 МВт - в 2014 году. Последний состоит из преобразовательных станций в Эстонии и Финляндии и более 170 километров линий постоянного тока, из которых около 145 километров проложены под водой.
Финская полиция нашла вблизи кабеля EstLink 2 след от якоря