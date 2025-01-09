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У Volkswagen появился новый лидер продаж - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/elektromobili-854098318.html
У Volkswagen появился новый лидер продаж
У Volkswagen появился новый лидер продаж - 09.01.2025, ПРАЙМ
У Volkswagen появился новый лидер продаж
Электрокар Volkswagen ID.7 обогнал по числу заказов легендарный бензиновый Volkswagen Passat. Согласно прогнозам Volkswagen, к 2026 году доля электрокаров на... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T15:54+0300
2025-01-09T15:54+0300
экономика
volkswagen
электромобили
продажи
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Электрокар Volkswagen ID.7 обогнал по числу заказов легендарный бензиновый Volkswagen Passat. Согласно прогнозам Volkswagen, к 2026 году доля электрокаров на европейском авторынке достигнет 25%. Как отмечается, на это в том числе указывает тот факт, что Volkswagen ID.7 уже выбился в лидеры на рынке Германии. Об этом рассказывается в публикации портала Naavtotrasse.ru. Комментируя ситуацию, глава отдела продаж Volkswagen Мартин Зандер отметил, что электрокары существенно надежнее аналогов с двигателем внутреннего сгорания. При этом он подчеркнул, что модель ID.3 GTX имеет преимущество перед Tesla Model Y по запасу хода, мощнее Golf GTI (мощность 340 лошадиных сил), а ее батарея заряжается быстрее, чем BMW i4.Как сообщает портал, в скором времени Volkswagen презентует модель ID.2 по цене до 1,9 млн рублей, а затем выведет на рынок модель ID.1 по цене порядка 1,5 млн рублей. В компании отмечают, что повысит доступность электрокаров для широкого круга покупателей.
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volkswagen, электромобили, продажи
Экономика, Volkswagen, электромобили, продажи
15:54 09.01.2025
 
У Volkswagen появился новый лидер продаж

У Volkswagen появился новый лидер продаж, который обошел легендарный Passat

© flickr.com / Gerry LauzonЛоготип Volkswagen
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© flickr.com / Gerry Lauzon
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Электрокар Volkswagen ID.7 обогнал по числу заказов легендарный бензиновый Volkswagen Passat. Согласно прогнозам Volkswagen, к 2026 году доля электрокаров на европейском авторынке достигнет 25%. Как отмечается, на это в том числе указывает тот факт, что Volkswagen ID.7 уже выбился в лидеры на рынке Германии. Об этом рассказывается в публикации портала Naavtotrasse.ru.
Комментируя ситуацию, глава отдела продаж Volkswagen Мартин Зандер отметил, что электрокары существенно надежнее аналогов с двигателем внутреннего сгорания. При этом он подчеркнул, что модель ID.3 GTX имеет преимущество перед Tesla Model Y по запасу хода, мощнее Golf GTI (мощность 340 лошадиных сил), а ее батарея заряжается быстрее, чем BMW i4.
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Как сообщает портал, в скором времени Volkswagen презентует модель ID.2 по цене до 1,9 млн рублей, а затем выведет на рынок модель ID.1 по цене порядка 1,5 млн рублей. В компании отмечают, что повысит доступность электрокаров для широкого круга покупателей.
 
ЭкономикаVolkswagenэлектромобилипродажи
 
 
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