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Песков назвал кризисной ситуацию с энергообеспечением Приднестровья

Песков назвал кризисной ситуацию с энергообеспечением Приднестровья - 09.01.2025, ПРАЙМ

Песков назвал кризисной ситуацию с энергообеспечением Приднестровья

Ситуация с энергообеспечением Приднестровья является кризисной, ответственность за нее несут власти Украины и Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:02+0300

2025-01-09T13:02+0300

2025-01-09T13:02+0300

энергетика

россия

приднестровье

дмитрий песков

газ

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Ситуация с энергообеспечением Приднестровья является кризисной, ответственность за нее несут власти Украины и Молдавии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы видите, что на протяжении многих лет Россия осуществляла поставки природного газа, за счет которых, собственно, и жило Приднестровье. Сейчас из-за решения Украины и властей Молдавии Приднестровье лишилось этой возможности. Ситуация действительно кризисная", - сказал Песков журналистам. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65-70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Сообщалось, что закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. В декабре 2024 года "Газпром" объявил о прекращении поставок топлива в Молдавию из-за невыполнения своим партнером платежных обязательств. В связи с этим Приднестровье ввело чрезвычайное экономическое положение, а Молдавия - чрезвычайное положение в энергетике. С 3 января в ПМР начались отключения электроэнергии.

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россия, приднестровье, дмитрий песков, газ