https://1prime.ru/20250109/evroplan-854096435.html

В "Европлане" дали прогноз рынку автолизинга в России в 2025 году

В "Европлане" дали прогноз рынку автолизинга в России в 2025 году - 09.01.2025, ПРАЙМ

В "Европлане" дали прогноз рынку автолизинга в России в 2025 году

Отложенный спрос будет накапливаться на рынке автолизинга в РФ в 2025 году при сохранении или ухудшении экономических условий в стране, такой прогноз дали РИА... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T14:20+0300

2025-01-09T14:20+0300

2025-01-09T14:21+0300

россия

европлан

рынок автолизинга

https://cdnn.1prime.ru/img/84154/42/841544234_0:0:738:415_1920x0_80_0_0_6e34fc718499df7618301aaf2a72b4e7.jpg

МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Отложенный спрос будет накапливаться на рынке автолизинга в РФ в 2025 году при сохранении или ухудшении экономических условий в стране, такой прогноз дали РИА Новости в лизинговой компании "Европлан". "При сохранении или ухудшении экономических условий в 2025 году, по нашим прогнозам, будет накапливаться отложенный спрос на рынке автолизинга. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 и 2022 годах, когда рынок стагнировал, а в последующие годы рост составил 69% и 94% соответственно", - сказали в компании. Гендиректор "Флит Автолизинг" Алексей Смирнов в свою очередь сообщил РИА Новости, что если Банк России пересмотрит свою политику в отношении ключевой ставки и снизит ее, то это может привести к прекращению падения рынка лизинга. И, наоборот, если ставка будет оставаться на том же уровне или расти, то, скорее всего, весь следующий год лизинг будет жить в условиях экстремально высоких процентных ставок. "Уже сейчас ставки фондирования лизинговых компаний со стороны банков достигают 30%, что соответствует доходности по ряду выпусков облигаций достаточно крупных лизинговых эмитентов. Если такой уровень ставок сохранится большую половину следующего года, рынок ждет неминуемое падение на 15-20%. Соответственно, лизинговые компании будут испытывать проблемы с генерацией нового бизнеса, портфели могут начать сокращаться, что в совокупности с ростом плохих долгов приведет к падению рентабельности лизинговых компаний, а у некоторых игроков рынка - к убыткам", - добавил Смирнов. При этом в "Европлане" подчеркнули, что проникновение лизинга в продажи автомобилей во многих других странах существенно превосходит этот показатель в России, то есть отечественному рынку есть куда расти. "Мы бы хотели видеть продолжение развития лизинговой отрасли России даже в сложном 2025 году", - заключили в "Европлане".

https://1prime.ru/20250109/vtb--854092574.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, европлан, рынок автолизинга