https://1prime.ru/20250109/evroplan-854096435.html
В "Европлане" дали прогноз рынку автолизинга в России в 2025 году
В "Европлане" дали прогноз рынку автолизинга в России в 2025 году - 09.01.2025, ПРАЙМ
В "Европлане" дали прогноз рынку автолизинга в России в 2025 году
Отложенный спрос будет накапливаться на рынке автолизинга в РФ в 2025 году при сохранении или ухудшении экономических условий в стране, такой прогноз дали РИА... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:20+0300
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рынок автолизинга
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МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Отложенный спрос будет накапливаться на рынке автолизинга в РФ в 2025 году при сохранении или ухудшении экономических условий в стране, такой прогноз дали РИА Новости в лизинговой компании "Европлан". "При сохранении или ухудшении экономических условий в 2025 году, по нашим прогнозам, будет накапливаться отложенный спрос на рынке автолизинга. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 и 2022 годах, когда рынок стагнировал, а в последующие годы рост составил 69% и 94% соответственно", - сказали в компании. Гендиректор "Флит Автолизинг" Алексей Смирнов в свою очередь сообщил РИА Новости, что если Банк России пересмотрит свою политику в отношении ключевой ставки и снизит ее, то это может привести к прекращению падения рынка лизинга. И, наоборот, если ставка будет оставаться на том же уровне или расти, то, скорее всего, весь следующий год лизинг будет жить в условиях экстремально высоких процентных ставок. "Уже сейчас ставки фондирования лизинговых компаний со стороны банков достигают 30%, что соответствует доходности по ряду выпусков облигаций достаточно крупных лизинговых эмитентов. Если такой уровень ставок сохранится большую половину следующего года, рынок ждет неминуемое падение на 15-20%. Соответственно, лизинговые компании будут испытывать проблемы с генерацией нового бизнеса, портфели могут начать сокращаться, что в совокупности с ростом плохих долгов приведет к падению рентабельности лизинговых компаний, а у некоторых игроков рынка - к убыткам", - добавил Смирнов. При этом в "Европлане" подчеркнули, что проникновение лизинга в продажи автомобилей во многих других странах существенно превосходит этот показатель в России, то есть отечественному рынку есть куда расти. "Мы бы хотели видеть продолжение развития лизинговой отрасли России даже в сложном 2025 году", - заключили в "Европлане".
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россия, европлан, рынок автолизинга
РОССИЯ, Европлан, рынок автолизинга
В "Европлане" дали прогноз рынку автолизинга в России в 2025 году
"Европлан": отложенный спрос сформируется на рынке автолизинга РФ в 2025 году
МОСКВА, 9 янв – ПРАЙМ. Отложенный спрос будет накапливаться на рынке автолизинга в РФ в 2025 году при сохранении или ухудшении экономических условий в стране, такой прогноз дали РИА Новости в лизинговой компании "Европлан".
"При сохранении или ухудшении экономических условий в 2025 году, по нашим прогнозам, будет накапливаться отложенный спрос на рынке автолизинга. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2020 и 2022 годах, когда рынок стагнировал, а в последующие годы рост составил 69% и 94% соответственно", - сказали в компании.
Гендиректор "Флит Автолизинг" Алексей Смирнов в свою очередь сообщил РИА Новости, что если Банк России пересмотрит свою политику в отношении ключевой ставки и снизит ее, то это может привести к прекращению падения рынка лизинга. И, наоборот, если ставка будет оставаться на том же уровне или расти, то, скорее всего, весь следующий год лизинг будет жить в условиях экстремально высоких процентных ставок.
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"Уже сейчас ставки фондирования лизинговых компаний со стороны банков достигают 30%, что соответствует доходности по ряду выпусков облигаций достаточно крупных лизинговых эмитентов. Если такой уровень ставок сохранится большую половину следующего года, рынок ждет неминуемое падение на 15-20%. Соответственно, лизинговые компании будут испытывать проблемы с генерацией нового бизнеса, портфели могут начать сокращаться, что в совокупности с ростом плохих долгов приведет к падению рентабельности лизинговых компаний, а у некоторых игроков рынка - к убыткам", - добавил Смирнов.
При этом в "Европлане" подчеркнули, что проникновение лизинга в продажи автомобилей во многих других странах существенно превосходит этот показатель в России, то есть отечественному рынку есть куда расти.
"Мы бы хотели видеть продолжение развития лизинговой отрасли России даже в сложном 2025 году", - заключили в "Европлане".