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Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ

Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines ужесточило рекомендации по использованию воздушного... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T23:10+0300

2025-01-09T23:10+0300

2025-01-09T23:38+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности, говорится в заявлении организации. В частности, европейское агентство рекомендует не использовать российское воздушное пространство "к западу от 60-го меридиана восточной долготы" на всех уровнях полета. "Рекомендация распространяется на иностранных авиаперевозчиков, авторизованных Европейским агентством по авиационной безопасности", - говорится в документе. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары. Рекомендации утверждены до 31 июля 2025 года, но могут быть пересмотрены раньше в зависимости от оценки ситуации европейским регулятором. Агентство также напомнило, что европейские авиакомпании в настоящее время не выполняют полеты в Россию, в отличие от авиакомпаний других стран. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана.

https://1prime.ru/20241227/samolet-853903114.html

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easa, авиаполеты, россия