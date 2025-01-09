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Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ
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Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией
Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ
Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией
Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines ужесточило рекомендации по использованию воздушного... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T23:10+0300
2025-01-09T23:38+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности, говорится в заявлении организации. В частности, европейское агентство рекомендует не использовать российское воздушное пространство "к западу от 60-го меридиана восточной долготы" на всех уровнях полета. "Рекомендация распространяется на иностранных авиаперевозчиков, авторизованных Европейским агентством по авиационной безопасности", - говорится в документе. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары. Рекомендации утверждены до 31 июля 2025 года, но могут быть пересмотрены раньше в зависимости от оценки ситуации европейским регулятором. Агентство также напомнило, что европейские авиакомпании в настоящее время не выполняют полеты в Россию, в отличие от авиакомпаний других стран. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана.
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easa, авиаполеты, россия
Политика, EASA, авиаполеты, РОССИЯ
23:10 09.01.2025 (обновлено: 23:38 09.01.2025)
 
Авиарегулятор Евросоюза ужесточил рекомендации по полетам над Россией

В ЕС ужесточили рекомендации по полетам над РФ после крушения самолета из Баку

© РИА Новости . Олег Золото | Перейти в медиабанкПассажирский самолет авиакомпании Lufthansa
Пассажирский самолет авиакомпании Lufthansa - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Олег Золото
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) после катастрофы самолета Azerbaijan Airlines ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России для авиакомпаний из Евросоюза, а также авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности, говорится в заявлении организации.
В частности, европейское агентство рекомендует не использовать российское воздушное пространство "к западу от 60-го меридиана восточной долготы" на всех уровнях полета.
"Рекомендация распространяется на иностранных авиаперевозчиков, авторизованных Европейским агентством по авиационной безопасности", - говорится в документе.
Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на Дону, Екатеринбурга и Самары.
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Рекомендации утверждены до 31 июля 2025 года, но могут быть пересмотрены раньше в зависимости от оценки ситуации европейским регулятором.
Агентство также напомнило, что европейские авиакомпании в настоящее время не выполняют полеты в Россию, в отличие от авиакомпаний других стран.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана.
 
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