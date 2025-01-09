https://1prime.ru/20250109/fas-854089584.html
ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику
ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику - 09.01.2025, ПРАЙМ
ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года запустила мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, сообщило ведомство. | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T10:26+0300
2025-01-09T10:26+0300
2025-01-09T10:26+0300
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_68f57bfd75aa82eb19fe2802ff8194c4.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года запустила мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, сообщило ведомство. "С 2025 года ФАС ведет мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, а все полученные данные будут отправляться в правительство РФ", - говорится в сообщении. В ФАС напомнили, что ведомство с 2023 года ведет мониторинг цен производителей сельскохозяйственных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. "Расширение мониторинга и на продавцов позволит минимизировать риски необоснованного повышения цен на технику отечественного производства перед началом посевной кампании", - подчеркнули в ведомстве.
https://1prime.ru/20241227/sakhar-853904624.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83443/90/834439017_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_914c8bf0624dd6a08e0f86a7dd597e43.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф
ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику
ФАС с начала года запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года запустила мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, сообщило ведомство.
"С 2025 года ФАС ведет мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, а все полученные данные будут отправляться в правительство РФ", - говорится в сообщении.
В ФАС напомнили, что ведомство с 2023 года ведет мониторинг цен производителей сельскохозяйственных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.
"Расширение мониторинга и на продавцов позволит минимизировать риски необоснованного повышения цен на технику отечественного производства перед началом посевной кампании", - подчеркнули в ведомстве.
ФАС оценила объем реализованного сахара на бирже в России