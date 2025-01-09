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ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику

ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику - 09.01.2025, ПРАЙМ

ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года запустила мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, сообщило ведомство. | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T10:26+0300

2025-01-09T10:26+0300

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с начала года запустила мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, сообщило ведомство. "С 2025 года ФАС ведет мониторинг цен дилеров на сельскохозяйственную технику, а все полученные данные будут отправляться в правительство РФ", - говорится в сообщении. В ФАС напомнили, что ведомство с 2023 года ведет мониторинг цен производителей сельскохозяйственных тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. "Расширение мониторинга и на продавцов позволит минимизировать риски необоснованного повышения цен на технику отечественного производства перед началом посевной кампании", - подчеркнули в ведомстве.

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