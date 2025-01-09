https://1prime.ru/20250109/fas-854097247.html

ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici

ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici - 09.01.2025, ПРАЙМ

ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассмотрела и одобрила ходатайство о продаже Кузнецкой инвестиционно-строительной компании... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T14:56+0300

2025-01-09T14:56+0300

2025-01-09T14:56+0300

экономика

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассмотрела и одобрила ходатайство о продаже Кузнецкой инвестиционно-строительной компании ("Кузнецкинвестстроя"), следует из решения ФАС, опубликованного на сайте регулятора. В июне президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" выкупить акции "Кузнецкинвестстроя" у итальянской компании "Коэклеричи Коммодитис СА" (Coeclerici Commodities SA), которой принадлежало 100% акций. "В соответствии с со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о получении предварительного согласия о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится на сайте регулятора. "Кузнецкинвестстрой" ведет по лицензии открытую добычу угля на участках недр "Корчакольский" и "Корчакольский Глубокий", расположенных на территории Новокузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса, говорится на сайте ведомства. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.

https://1prime.ru/20250109/fas-854089584.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф