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ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici
ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici - 09.01.2025, ПРАЙМ
ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассмотрела и одобрила ходатайство о продаже Кузнецкой инвестиционно-строительной компании... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T14:56+0300
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2025-01-09T14:56+0300
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассмотрела и одобрила ходатайство о продаже Кузнецкой инвестиционно-строительной компании ("Кузнецкинвестстроя"), следует из решения ФАС, опубликованного на сайте регулятора. В июне президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" выкупить акции "Кузнецкинвестстроя" у итальянской компании "Коэклеричи Коммодитис СА" (Coeclerici Commodities SA), которой принадлежало 100% акций. "В соответствии с со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о получении предварительного согласия о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится на сайте регулятора. "Кузнецкинвестстрой" ведет по лицензии открытую добычу угля на участках недр "Корчакольский" и "Корчакольский Глубокий", расположенных на территории Новокузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса, говорится на сайте ведомства. Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.
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Экономика, РОССИЯ, ФАС РФ
ФАС одобрила покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici
ФАС согласовала покупку угледобывающего "Кузнецкинвестстроя" у Coeclerici
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) рассмотрела и одобрила ходатайство о продаже Кузнецкой инвестиционно-строительной компании ("Кузнецкинвестстроя"), следует из решения ФАС, опубликованного на сайте регулятора.
В июне президент России Владимир Путин разрешил компании "Лучшее решение" выкупить акции "Кузнецкинвестстроя" у итальянской компании "Коэклеричи Коммодитис СА" (Coeclerici Commodities SA), которой принадлежало 100% акций.
"В соответствии с со статьями 28, 33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство о получении предварительного согласия о приобретении прав, позволяющих осуществлять функции исполнительного органа АО "Кузнецкая инвестиционно-строительная компания" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится на сайте регулятора.
"Кузнецкинвестстрой" ведет по лицензии открытую добычу угля на участках недр "Корчакольский" и "Корчакольский Глубокий", расположенных на территории Новокузнецкого района Кемеровской области — Кузбасса, говорится на сайте ведомства.
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания "Лучшее решение" зарегистрирована в Москве 1 ноября 2022 года. Уставной капитал составляет 4 миллиона рублей, а генеральным директоров значится Максим Алимов. Общество занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управлением.
ФАС запустила мониторинг цен дилеров на сельхозтехнику