https://1prime.ru/20250109/finlyandiya-854088578.html

В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией

В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T09:47+0300

2025-01-09T09:47+0300

2025-01-09T09:47+0300

россия

финляндия

российско-финская граница

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих документов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. "Ситуация на восточной границе не изменилась. Мы все еще не можем открыть границу. Если открыть какие-нибудь пограничные пункты, Россия пропустит людей, у которых не в порядке проездные документы", - сказал он журналистам в Хельсинки после заседания председателей партий и глав парламентских фракций. Видеотрансляцию вел телерадиовещатель Yle. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.

https://1prime.ru/20250107/finlyandiya-854062828.html

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россия, финляндия, российско-финская граница