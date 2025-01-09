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В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией
В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:47+0300
2025-01-09T09:47+0300
россия
финляндия
российско-финская граница
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих документов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. "Ситуация на восточной границе не изменилась. Мы все еще не можем открыть границу. Если открыть какие-нибудь пограничные пункты, Россия пропустит людей, у которых не в порядке проездные документы", - сказал он журналистам в Хельсинки после заседания председателей партий и глав парламентских фракций. Видеотрансляцию вел телерадиовещатель Yle. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
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россия, финляндия, российско-финская граница
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, российско-финская граница
09:47 09.01.2025
 
В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией

Премьер Финляндии Орпо вновь заявил, что граница с РФ остается закрытой

© РИА Новости . Павел Львов | Перейти в медиабанкФинский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе
Финский контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Павел Львов
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
"Ситуация на восточной границе не изменилась. Мы все еще не можем открыть границу. Если открыть какие-нибудь пограничные пункты, Россия пропустит людей, у которых не в порядке проездные документы", - сказал он журналистам в Хельсинки после заседания председателей партий и глав парламентских фракций. Видеотрансляцию вел телерадиовещатель Yle.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна
7 января, 14:16
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯроссийско-финская граница
 
 
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