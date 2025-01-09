https://1prime.ru/20250109/finlyandiya-854088578.html
В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией
В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T09:47+0300
2025-01-09T09:47+0300
2025-01-09T09:47+0300
россия
финляндия
российско-финская граница
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4967cf8f133763cbb06a786d4683deae.jpg
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих документов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы. "Ситуация на восточной границе не изменилась. Мы все еще не можем открыть границу. Если открыть какие-нибудь пограничные пункты, Россия пропустит людей, у которых не в порядке проездные документы", - сказал он журналистам в Хельсинки после заседания председателей партий и глав парламентских фракций. Видеотрансляцию вел телерадиовещатель Yle. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
https://1prime.ru/20250107/finlyandiya-854062828.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84233/43/842334320_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e209f98c5d859c0340400976aff394b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, российско-финская граница
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, российско-финская граница
В Финляндии сделали очередное заявление о границе с Россией
Премьер Финляндии Орпо вновь заявил, что граница с РФ остается закрытой
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо вновь заявил, что власти не могут открыть границу с Россией из-за якобы угрозы наплыва беженцев без надлежащих документов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
"Ситуация на восточной границе не изменилась. Мы все еще не можем открыть границу. Если открыть какие-нибудь пограничные пункты, Россия пропустит людей, у которых не в порядке проездные документы", - сказал он журналистам в Хельсинки после заседания председателей партий и глав парламентских фракций. Видеотрансляцию вел телерадиовещатель Yle.
Якорь задержанного в Финляндии судна Eagle S найден и поднят со дна
Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, по которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы. Премьер-министр Петтери Орпо заявлял, что после принятия закона власти смогут рассмотреть возможность открытия пограничных пунктов. Документ вступил в силу 22 июля, но о возможности открытия КПП более не упоминалось. Власти объясняют это тем, что ситуация на границе не изменилась, а в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.