https://1prime.ru/20250109/frantsija-854085105.html

Франция будет следить за соблюдением прав Facebook и Instagram

Франция будет следить за соблюдением прав Facebook и Instagram - 09.01.2025, ПРАЙМ

Франция будет следить за соблюдением прав Facebook и Instagram

Франция намерена следить за тем, чтобы американская корпорация Meta (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская) соблюдала законодательство | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T00:20+0300

2025-01-09T00:20+0300

2025-01-09T00:20+0300

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ПАРИЖ, 9 янв – ПРАЙМ. Франция намерена следить за тем, чтобы американская корпорация Meta (соцсети Facebook и Instagram, запрещена в РФ как экстремистская) соблюдала законодательство ЕС в сфере цифровых услуг после заявления об отказе от проверки достоверности публикуемой информации, сообщил МИД республики в коммюнике. "Франция выражает обеспокоенность решением американской компании МЕТА поставить под сомнение полезность проверки информации (фактчекинга) для ограничения распространения ложной информации… Франция будет сохранять бдительность, чтобы гарантировать, что Meta, а также другие платформы соблюдают свои обязательства в отношении европейского законодательства, в частности Закона о цифровых услугах (DSA)", - следует из текста. В МИД отметили, что DSA является "беспрецедентной нормативной базой, которая возлагает на платформы ответственность за контент, с которым сталкиваются пользователи". Накануне основатель Meta Марк Цукерберг заявил, что компания прекратит использовать услуги фактчекеров из-за чрезмерной цензуры в своих социальных сетях. По словам Цукерерберга, корпорация ранее стремилась отвечать на требования властей и традиционных СМИ, которые требовали "все больше и больше цензуры" в американских социальных сетях. Однако последние выборы в США стали "культурным переломным моментом", который говорит о приоритетах свободы слова и выражения мнений, добавил он. "Свободу выражения мнений, фундаментальное право, защищаемое во Франции и в Европе, нельзя путать с правом на вирусность, которое разрешает распространение недостоверного контента, затрагивающего миллионы пользователей, без фильтрации и модерации", - отметили в МИД.

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технологии, бизнес, франция, париж, рф, марк цукерберг, meta, мид, facebook