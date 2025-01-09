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Песков обозначил бенефициара остановки поставок российского газа в Европу

Песков обозначил бенефициара остановки поставок российского газа в Европу - 09.01.2025, ПРАЙМ

Песков обозначил бенефициара остановки поставок российского газа в Европу

Бенефициаром остановки поставок российского газа в Европу являются США, которые нарастили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам,... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:05+0300

2025-01-09T13:05+0300

2025-01-09T13:05+0300

энергетика

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газ

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Бенефициаром остановки поставок российского газа в Европу являются США, которые нарастили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, бенефициаром этой ситуации являются Соединенные Штаты Америки, которые существенно повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам, причем мы знаем, что спотовые цены на LNG, они подвержены гораздо более высокой волатильности, это снижает конкурентоспособность европейской экономике и добавляет проблем гражданам европейских государств", - сказал Песков. Он отметил, что это та ситуация, которую никто не может отрицать и которую можно и должно констатировать.

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россия, европа, сша, газ, дмитрий песков