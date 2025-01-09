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В Кремле рассказали о странах ЕС, заинтересованных в газе из России

В Кремле рассказали о странах ЕС, заинтересованных в газе из России - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о странах ЕС, заинтересованных в газе из России

В Европе есть страны, заинтересованные в покупке российского природного газа, так как его поставки могут сделать их экономику более конкурентоспособной, заявил... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T13:07+0300

2025-01-09T13:07+0300

2025-01-09T13:07+0300

энергетика

россия

ес

газ

кремль

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Европе есть страны, заинтересованные в покупке российского природного газа, так как его поставки могут сделать их экономику более конкурентоспособной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентноспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентноспособными", — отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также осудил власти Украины и Молдавии за кризис с энергоснабжением Приднестровья, заявив, что российский газ был важным источником энергии для этого региона. Ситуация с энергетикой в Молдавии привела к введению режима чрезвычайного положения.

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россия, ес, газ, кремль, дмитрий песков