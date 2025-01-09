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В Кремле рассказали о странах ЕС, заинтересованных в газе из России
В Кремле рассказали о странах ЕС, заинтересованных в газе из России - 09.01.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о странах ЕС, заинтересованных в газе из России
В Европе есть страны, заинтересованные в покупке российского природного газа, так как его поставки могут сделать их экономику более конкурентоспособной, заявил... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T13:07+0300
2025-01-09T13:07+0300
2025-01-09T13:07+0300
энергетика
россия
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газ
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Европе есть страны, заинтересованные в покупке российского природного газа, так как его поставки могут сделать их экономику более конкурентоспособной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентноспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентноспособными", — отметил пресс-секретарь главы государства.Песков также осудил власти Украины и Молдавии за кризис с энергоснабжением Приднестровья, заявив, что российский газ был важным источником энергии для этого региона. Ситуация с энергетикой в Молдавии привела к введению режима чрезвычайного положения.
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россия, ес, газ, кремль, дмитрий песков
Энергетика, РОССИЯ, ЕС, Газ, Кремль, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о странах ЕС, заинтересованных в газе из России
Песков: в Европе есть страны, которые заинтересованы в российском газе
МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. В Европе есть страны, заинтересованные в покупке российского природного газа, так как его поставки могут сделать их экономику более конкурентоспособной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В Европе остаются государства, которые заинтересованы в получении более конкурентноспособного российского природного газа, и эти страны хотят его покупать. И поставки такого газа могут делать народное хозяйство и экономику этих стран более конкурентноспособными", — отметил пресс-секретарь главы государства.
Песков также осудил власти Украины и Молдавии за кризис с энергоснабжением Приднестровья, заявив, что российский газ был важным источником энергии для этого региона. Ситуация с энергетикой в Молдавии привела к введению режима чрезвычайного положения.
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