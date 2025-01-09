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Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться

Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться - 09.01.2025, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться

Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем продолжают динамику предыдущей торговой сессии - снижаются на 3%, до 470 долларов за тысячу кубометров, следует из... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T14:43+0300

2025-01-09T14:43+0300

2025-01-09T14:43+0300

энергетика

европа

газ

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем продолжают динамику предыдущей торговой сессии - снижаются на 3%, до 470 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 478,4 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 14.13 мск их стоимость составляет уже 470,8 доллара (-3,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 485,7 доллара за тысячу кубометров. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов среды снизились почти на 6%, до уровня 480 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров впервые за год.

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