https://1prime.ru/20250109/gaz-854100219.html

ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа

ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа - 09.01.2025, ПРАЙМ

ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа

Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня по энергетическому сектору, чтобы найти решение на фоне прекращения транзита российского газа... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T17:07+0300

2025-01-09T17:07+0300

2025-01-09T17:07+0300

энергетика

ек

словакия

газ

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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня по энергетическому сектору, чтобы найти решение на фоне прекращения транзита российского газа через Украину."Мы провели хорошую и открытую дискуссию о ситуации в энергетике и более широких последствиях прекращения транзита российского газа через Украину. Мы продолжим тесное обсуждение этих вопросов как на политическом, так и на техническом уровне. В этом контексте мы договорились создать рабочую группу высокого уровня, которая будет следить за развитием ситуации и определять варианты действий на основе совместной оценки ситуации", — сказано в заявлении.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели переговоры и согласились на создание этой группы, которая будет следить за ситуацией и определять варианты действий на основе совместной оценки. Ранее Фицо заявил о возможности использования вето вопросах, связанных с Украиной, в рамках Европейского союза.

https://1prime.ru/20250108/tranzit-854084634.html

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ек, словакия, газ