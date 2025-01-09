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ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа - 09.01.2025, ПРАЙМ
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ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа
ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа - 09.01.2025, ПРАЙМ
ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа
Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня по энергетическому сектору, чтобы найти решение на фоне прекращения транзита российского газа... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:07+0300
2025-01-09T17:07+0300
энергетика
ек
словакия
газ
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня по энергетическому сектору, чтобы найти решение на фоне прекращения транзита российского газа через Украину."Мы провели хорошую и открытую дискуссию о ситуации в энергетике и более широких последствиях прекращения транзита российского газа через Украину. Мы продолжим тесное обсуждение этих вопросов как на политическом, так и на техническом уровне. В этом контексте мы договорились создать рабочую группу высокого уровня, которая будет следить за развитием ситуации и определять варианты действий на основе совместной оценки ситуации", — сказано в заявлении.Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели переговоры и согласились на создание этой группы, которая будет следить за ситуацией и определять варианты действий на основе совместной оценки. Ранее Фицо заявил о возможности использования вето вопросах, связанных с Украиной, в рамках Европейского союза.
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ек, словакия, газ
Энергетика, ЕК, СЛОВАКИЯ, Газ
17:07 09.01.2025
 
ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа

ЕК и Словакия создадут рабочую группу из-за остановки транзита газа через Украину

© Фото : ПАО «Газпром»Газопровод «Сила Сибири»
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© Фото : ПАО «Газпром»
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МОСКВА, 9 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия и Словакия создадут рабочую группу высокого уровня по энергетическому сектору, чтобы найти решение на фоне прекращения транзита российского газа через Украину.
"Мы провели хорошую и открытую дискуссию о ситуации в энергетике и более широких последствиях прекращения транзита российского газа через Украину. Мы продолжим тесное обсуждение этих вопросов как на политическом, так и на техническом уровне. В этом контексте мы договорились создать рабочую группу высокого уровня, которая будет следить за развитием ситуации и определять варианты действий на основе совместной оценки ситуации", — сказано в заявлении.
Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен и премьер-министр Словакии Роберт Фицо провели переговоры и согласились на создание этой группы, которая будет следить за ситуацией и определять варианты действий на основе совместной оценки. Ранее Фицо заявил о возможности использования вето вопросах, связанных с Украиной, в рамках Европейского союза.
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