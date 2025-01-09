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Эксперты спрогнозировали повышение цен на газ в Европе - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250109/gaz-854100493.html
Эксперты спрогнозировали повышение цен на газ в Европе
Эксперты спрогнозировали повышение цен на газ в Европе - 09.01.2025, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали повышение цен на газ в Европе
Низкие температуры зимой, политическая неопределенность, санкции против Газпромбанка и ряд других причин приведут к тому, что цены на природный газ в Европе... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T17:10+0300
2025-01-09T17:11+0300
экономика
европа
газ
прогноз
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Низкие температуры зимой, политическая неопределенность, санкции против Газпромбанка и ряд других причин приведут к тому, что цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне вплоть до весны, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости. "Цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне и будут повышенно волатильными вплоть до весны 2025 года. Низкие зимние температуры, неопределенность относительно солнечной и ветровой генерации и политическая неопределенность относительно транзита российского газа через территорию Украины в Европу, контракт на который истек 31 декабря 2024 года, а также введение США санкций в отношении Газпромбанка, через который проходят контракты, обеспечивающие экспорт российского газа в Турцию, создают идеальную среду для того, чтобы игроки европейского спотового рынка разгоняли цены на газ", - считают аналитики. Согласно их расчетам, за период 2021–2024 года потребление газа в Евросоюзе сократилось почти на 100 миллиардов кубических метров, в том числе в Германии на 19 миллиардов кубических метров, в Италии - на 16 миллиардов, во Франции и Нидерландах - по 11 миллиардов и в Испании - на 7 миллиардов. Значимое восстановление спроса на газ в Европе, по мнению авторов доклада, невозможно без прекращения процесса деиндустриализации, что в сложившейся политической и экономической конфигурации является труднодостижимым. "Европейские цены на газ будут неизбежно толкать вверх и цены спотового СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сравнительно низкие цены на газ в США останутся важнейшим фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности американских производителей", - добавляют аналитики. "Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров, а в 2024 году – 386,5 доллара. При этом в первом квартале прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в ноябре поднималась выше 530 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
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европа, газ, прогноз
Экономика, ЕВРОПА, Газ, прогноз
17:10 09.01.2025 (обновлено: 17:11 09.01.2025)
 
Эксперты спрогнозировали повышение цен на газ в Европе

Эксперты прогнозируют высокую стоимость природного газа в Европе вплоть до весны

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Низкие температуры зимой, политическая неопределенность, санкции против Газпромбанка и ряд других причин приведут к тому, что цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне вплоть до весны, говорится в докладе "Россия и мир: 2025" ИМЭМО РАН, с текстом которого ознакомилось РИА Новости.
"Цены на природный газ в Европе останутся на высоком уровне и будут повышенно волатильными вплоть до весны 2025 года. Низкие зимние температуры, неопределенность относительно солнечной и ветровой генерации и политическая неопределенность относительно транзита российского газа через территорию Украины в Европу, контракт на который истек 31 декабря 2024 года, а также введение США санкций в отношении Газпромбанка, через который проходят контракты, обеспечивающие экспорт российского газа в Турцию, создают идеальную среду для того, чтобы игроки европейского спотового рынка разгоняли цены на газ", - считают аналитики.
Согласно их расчетам, за период 2021–2024 года потребление газа в Евросоюзе сократилось почти на 100 миллиардов кубических метров, в том числе в Германии на 19 миллиардов кубических метров, в Италии - на 16 миллиардов, во Франции и Нидерландах - по 11 миллиардов и в Испании - на 7 миллиардов. Значимое восстановление спроса на газ в Европе, по мнению авторов доклада, невозможно без прекращения процесса деиндустриализации, что в сложившейся политической и экономической конфигурации является труднодостижимым.
"Европейские цены на газ будут неизбежно толкать вверх и цены спотового СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сравнительно низкие цены на газ в США останутся важнейшим фактором обеспечения глобальной конкурентоспособности американских производителей", - добавляют аналитики.
На территории Оренбургского газоперерабатывающего завода - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
Биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 510 долларов за тысячу кубов
7 января, 22:12
"Газпром" в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в 2023 году составила около 460 долларов за тысячу кубометров, а в 2024 году – 386,5 доллара.
При этом в первом квартале прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в ноябре поднималась выше 530 долларов за тысячу кубометров впервые за год.
 
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