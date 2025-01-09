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"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском
"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском - 09.01.2025, ПРАЙМ
"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском
Принимая решение об остановке поставок российского газа через украинскую территорию, Владимир Зеленский мог преследовать цель не столько навредить Российской... | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T19:39+0300
2025-01-09T19:40+0300
экономика
транзит газа через украину
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Принимая решение об остановке поставок российского газа через украинскую территорию, Владимир Зеленский мог преследовать цель не столько навредить Российской Федерации, сколько отомстить Венгрии и Словакии за их препятствование вступлению Украины в Североатлантический альянс. Об этом рассказывается в публикации Responsible Statecraft.В статье отмечается, что из-за прекращения газовых поставок через свою территорию Украина лишится ежегодных выплат за транзит порядка миллиарда евро, и при этом из-за остановки транзита резко выросли цены на природный газ.Исходя из этих обстоятельств, авторы статьи задаются вопросом: "Было ли решение Зеленского больше направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, такие как Словакия и Венгрия, которые выступают против членства Украины в НАТО, чем на то, чтобы навредить России?"Вместе с тем в материале констатируется, что решение главы киевского режима привело к негативным последствиям не только для стран Евросоюза, но и для самой Украины, и в Киеве, как подчеркивают авторы, не могут этого не понимать. Действия Зеленского выглядят бессмысленно, подытоживают авторы статьи.
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транзит газа через украину
Экономика, транзит газа через Украину
19:39 09.01.2025 (обновлено: 19:40 09.01.2025)
 
"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском

RS: остановкой транзита газа Зеленский хотел навредить Венгрии и Словакии

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Принимая решение об остановке поставок российского газа через украинскую территорию, Владимир Зеленский мог преследовать цель не столько навредить Российской Федерации, сколько отомстить Венгрии и Словакии за их препятствование вступлению Украины в Североатлантический альянс. Об этом рассказывается в публикации Responsible Statecraft.
В статье отмечается, что из-за прекращения газовых поставок через свою территорию Украина лишится ежегодных выплат за транзит порядка миллиарда евро, и при этом из-за остановки транзита резко выросли цены на природный газ.
Исходя из этих обстоятельств, авторы статьи задаются вопросом: "Было ли решение Зеленского больше направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, такие как Словакия и Венгрия, которые выступают против членства Украины в НАТО, чем на то, чтобы навредить России?"
Вместе с тем в материале констатируется, что решение главы киевского режима привело к негативным последствиям не только для стран Евросоюза, но и для самой Украины, и в Киеве, как подчеркивают авторы, не могут этого не понимать.
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Экономикатранзит газа через Украину
 
 
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