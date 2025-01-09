https://1prime.ru/20250109/gaz-854104064.html

"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском

"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском - 09.01.2025, ПРАЙМ

"Отомстить?" В США задались неудобным вопросом о Зеленском

Принимая решение об остановке поставок российского газа через украинскую территорию, Владимир Зеленский мог преследовать цель не столько навредить Российской... | 09.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-09T19:39+0300

2025-01-09T19:39+0300

2025-01-09T19:40+0300

экономика

транзит газа через украину

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Принимая решение об остановке поставок российского газа через украинскую территорию, Владимир Зеленский мог преследовать цель не столько навредить Российской Федерации, сколько отомстить Венгрии и Словакии за их препятствование вступлению Украины в Североатлантический альянс. Об этом рассказывается в публикации Responsible Statecraft.В статье отмечается, что из-за прекращения газовых поставок через свою территорию Украина лишится ежегодных выплат за транзит порядка миллиарда евро, и при этом из-за остановки транзита резко выросли цены на природный газ.Исходя из этих обстоятельств, авторы статьи задаются вопросом: "Было ли решение Зеленского больше направлено на то, чтобы наказать страны ЕС, такие как Словакия и Венгрия, которые выступают против членства Украины в НАТО, чем на то, чтобы навредить России?"Вместе с тем в материале констатируется, что решение главы киевского режима привело к негативным последствиям не только для стран Евросоюза, но и для самой Украины, и в Киеве, как подчеркивают авторы, не могут этого не понимать. Действия Зеленского выглядят бессмысленно, подытоживают авторы статьи.

https://1prime.ru/20250107/podderzhka-854067217.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

транзит газа через украину