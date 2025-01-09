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В Европе снизились цены на газ

В Европе снизились цены на газ - 09.01.2025, ПРАЙМ

В Европе снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 1% – до 482 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 09.01.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 1% – до 482 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 478,4 доллара (-1,5%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 483,6 доллара (-0,4%), ценовой минимум – 467,5 доллара (-3,8%). Последние фьючерсы торговались по 481,6 доллара (-0,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 485,7 доллара за тысячу кубометров. "Цены на газ на этой неделе выравниваются. После скачка вверх в конце декабря и в первые числа января котировки идут вниз и опускаются под 500 долларов за тысячу кубометров", – прокомментировал РИА Новости динамику газовых котировок портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в четверг провел переговоры с ЕК по газовому транзиту через территорию Украины, но на встрече не было представителей украинской стороны, продолжил эксперт. В начале года появились новости о том, что газ в Европе подорожал на 20% после того, как транзит остановился, однако для Евросоюза в целом проблем быть не должно: запасы газа в подземных газохранилищах соответствующие, а половина сезона повышенного отбора газа уже прошла, добавил Скрябин. Январь в ЕС, согласно прогнозу погоды, обещает быть более холодным, чем в прошлом сезоне, уточнил он. В первом полугодии прошлого года газовые цены на европейском рынке были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе. В третьем квартале они выросли примерно до 455 долларов, а в четвертом – уже почти до 480 долларов. Средняя же за год стоимость газовых фьючерсов снизилась на 16,3% – до 386,5 доллара. При этом в конце февраля прошлого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а в конце ноября показатель впервые за год превысил 530 долларов.

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европа, газ, цены