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В ОБСЕ заверили, что Молдавия не против поставок газа из РФ в Приднестровье - 09.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ОБСЕ заверили, что Молдавия не против поставок газа из РФ в Приднестровье
В ОБСЕ заверили, что Молдавия не против поставок газа из РФ в Приднестровье - 09.01.2025, ПРАЙМ
В ОБСЕ заверили, что Молдавия не против поставок газа из РФ в Приднестровье
Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен в четверг на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом | 09.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-09T23:16+0300
2025-01-09T23:17+0300
экономика
обсе
молдавия
газ
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен в четверг на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским заявила, что Молдавия не будет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, сообщила пресс-служба главы ПМР. "Дипломат рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев, отметив, что в соседней республике заявили о готовности оказать Приднестровью содействие в части организации процесса использования европейских энергоресурсов. Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа", - говорится в сообщении. Ранее Валтонен провела в Кишиневе встречу с министром иностранных дел Молдавии Михаем Попшоем. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря 2024 года в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
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обсе, молдавия, газ
Экономика, ОБСЕ, МОЛДАВИЯ, Газ
23:16 09.01.2025 (обновлено: 23:17 09.01.2025)
 
В ОБСЕ заверили, что Молдавия не против поставок газа из РФ в Приднестровье

ОБСЕ: Молдавия не будет препятствовать поставкам газа из России в Приднестровье

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Элина Валтонен в четверг на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским заявила, что Молдавия не будет препятствовать поставкам российского газа в Приднестровье, сообщила пресс-служба главы ПМР.
"Дипломат рассказала о впечатлениях от визита в Кишинев, отметив, что в соседней республике заявили о готовности оказать Приднестровью содействие в части организации процесса использования европейских энергоресурсов. Отмечено также, что Молдова не будет препятствовать в случае возобновления поставок в Приднестровье российского газа", - говорится в сообщении.
Ранее Валтонен провела в Кишиневе встречу с министром иностранных дел Молдавии Михаем Попшоем.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря 2024 года в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
Тирасполь
В Приднестровье увеличили веерные отключения электричества
6 января, 20:59
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
 
ЭкономикаОБСЕМОЛДАВИЯГаз
 
 
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